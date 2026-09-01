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房市慘到產業浮現「隱性減工潮」！逾7成接案量減半 4成遇缺不補

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
《住展雜誌》與崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班午1日合作發表「2026 住宅產業鏈景氣調查結果」。記者朱曼寧／攝影
《住展雜誌》與崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班午1日合作發表「2026 住宅產業鏈景氣調查結果」。記者朱曼寧／攝影

央行第七波選擇性信用管制滿兩年，房市明顯降溫，《住展雜誌》與崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班午1日合作發表「2026 住宅產業鏈景氣調查結果」，調查顯示，房市量縮的影響已由交易端向就業端延伸，有77.6％的房地產企業，在業務量、接案量或新案件數已減半。

整體樣本中，73.1%的受訪企業認為營運景氣惡化，74.3%業務量、接案量或新案件數減少，64.5%實際工程、案件數量或工作量下降，55.8%的企業正式員工人數已減少。

本次調查於2026年8月進行，共取得900份有效樣本，涵蓋建築開發、營造工程、房產銷售服務、建材設備及工程服務等領域，其中58.7%的填答者為企業負責人或高階主管，若加計業務人員或業務主管，合計81.4%為企業決策者或直接掌握業務營運狀況的人員。

調查顯示，與2024年9月相比，74.3%的企業業務量、接案量或新案件數減少，其中41.2%減少50%以上，14.4%減少30%至50%，增加者合計僅8.0%。

市場量縮也已從新接業務進入企業實際工作端，64.5%的企業表示實際工程、案件數量或工作量減少，其中31.2%減少50%以上。

崑山科大房管系主任黃幹忠指出，量縮狀態已反映至產業鏈其他環節，調查顯示，54.8%的企業外包、承攬或工班需求減少，52.2%的原物料、設備或建材採購量下降。從業務與案件、實際工作量，到外部工班與採購需求，多項指標均呈現收縮。

針對市場關心的就業議題，目前政府公布的「減班休息」統計中，營建工程業與不動產業並未呈現明顯人數，但本次調查發現，就業與工作量的調整可能以更多元形式發生。

資料分析，與2024年9月相比，55.8%的企業正式員工人數已減少。在人力調整策略上，41.7%的企業採取「遇缺不補」，為最普遍的作法；另有29.3%減少招募新進人員，26.8%主動縮減正式人力。

企業在工時與用工方面也出現不同形式的調整，32.2%曾鼓勵員工休假或採彈性放假，19.8%減少臨時工、外包或工班工作天數，16.9%採取輪休或縮短工時；相較之下，採取「減班休息」者為12.3%，無薪假或減薪者為8.6%。

調查結果呈現，住宅產業的就業影響可能先反映於工時、接案機會、外部人力需求及所得，再逐步反映於正式僱用人數。換言之，若只觀察失業或減班休息統計，恐難完整掌握住宅產業實際發生的「隱性減工」等變化。

展望下半年，企業人力策略仍明顯偏向保守，若目前市場狀況持續，2026年下半年有44.4%的企業預計採取遇缺不補，29.8%將減少招募，25.4%預計縮減正式人力，20.8%將減少外包、承攬或工班需求，預計增加正式員工者僅8.9%。

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