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漢神百貨引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」 導入全台獨家專業驗光室

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
漢神百貨引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」，導入全台獨家專業驗光室。漢神／提供
漢神百貨引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」，導入全台獨家專業驗光室。漢神／提供

漢神百貨持續深化國際精品百貨定位與品牌版圖，為回應高端消費市場對品質與專業服務的需求，特別在4F引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」(KANEKO OPTICAL)，帶來更多元的精品工藝選擇，這不僅是「金子眼鏡」品牌在台首度進駐百貨通路，更將於漢神百貨打造旗艦級門市，導入全台獨家的專業驗光室，提供從鏡框挑選、驗光到配鏡的完整服務。

漢神百貨表示，金子眼鏡創立於1958年，發源自日本「眼鏡之鄉」福井縣鯖江市，在日本定位為「殿堂級的手工職人眼鏡品牌」，被譽為日本手作眼鏡龍頭，主打重工藝且極具收藏價值的高級精品。

品牌長期投入鏡框設計與製造，延續鯖江傳統製鏡工藝，從材質選擇、結構設計到細部拋光，皆講究職人技術與配戴感受，兼具工藝質感與實用機能的設計，讓眼鏡不只是日常用品，更成為展現個人風格的重要配件。

漢神百貨表示，為提供更完善的配鏡服務，全新門市特別規劃符合標準的獨立驗光空間，並引進高階精密驗光設備，讓消費者從挑選職人鏡框、專業驗光到完成配鏡，都能在店內享有細緻且連貫的服務。金子眼鏡預計於2026年第4季以全台百貨首店之姿盛大開幕，融合職人工藝與日式美學的全新空間即將亮相，為消費者帶來全新的專業配鏡體驗。

漢神百貨引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」，導入全台獨家專業驗光室。漢神／提供
漢神百貨引進日本手工眼鏡品牌「金子眼鏡」，導入全台獨家專業驗光室。漢神／提供

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