買方追價意願低 五都買氣持續消風…8月買賣移轉棟數大減25%

雙北市、桃園市、台中市、台南市等五都公布8月買賣移轉棟數，與7月相比，除了台中市月減12%幅度較少外，雙北市、桃園市、台南市四都月減幅均達25%以上，台南市甚至月減30.1%。目前高雄市尚未公布數據。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，雖然央行今年3月適度調整第二戶房貸成數限制，但整體不動產授信環境仍偏審慎，市場買方追價意願有限，交易量要全面回溫仍不容易，致使8月買賣移轉表現五都中有四都皆下降。

房市進入暑假尾聲，買氣卻明顯轉冷。住商機構盤整五都最新買賣移轉棟數，新北、桃園、台中及台南單月交易全面較7月下滑，不過台中月減幅僅12%，表現相對抗跌；而以年增率來看，台北市8月移轉量年增2.8%，則是五都唯一較去年同期正成長的都會區。

值得注意的是，賴志昶指出，台中市此次月減幅遠低於其他四都，甚至單月移轉量反超桃園市，主要與部分熱門行政區交易逆勢成長有關。

反觀台南市，賴志昶表示，不論月增率或年增率皆居五都末段班，顯示南部市場在前波房價快速上漲後，面對信用環境緊縮，交易動能修正明顯。