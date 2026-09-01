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離岸風機8月火災 沃旭能源：初判過熱區仍待查真正原因

中央社／ 台中1日電

沃旭能源大彰化西北離岸風場8月初發生單一風機火災事故，尚未公布起火原因。沃旭能源今天表示，已初步釐清可能的過熱區域，目前還在與風機系統供應商西門子歌美颯調查事故原因，尚待最終調查結果。

沃旭能源今天舉辦920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式。有媒體關切，沃旭能源大彰化西北離岸風場風機火災事故後續調查情況。

沃旭能源集團總裁暨全球執行長瑞斯墨．艾博（Rasmus Errboe）表示，發生這類事件，沃旭能源第一優先關注的是人員安全，其次是周遭環境，第三是希望在安全的情況下，快速讓離岸風機回歸運轉。

他說，目前已初步釐清可能的過熱區域，西門子歌美颯還在持續蒐證，在這些證據還沒完全確認前，還不能下最後結論。沃旭能源目前正與西門子歌美颯密切配合，找出事故發生的真正原因，將持續與利害關係人更新進度。

針對這是否是單一風機出現問題，還是該型號的風機擁有系統性問題，艾博表示，目前不想針對事件根本原因進行臆測，將會等待最終調查結果。

沃旭能源官網先前發布聲明指出，事故發生後，團隊立即採取安全措施，並將該風機與輸電系統隔離。此次事故後，其餘風機正常運轉。

火災 過熱 能源

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