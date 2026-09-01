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永豐餘志工逾5300小時陪伴 點亮台東孩子未來

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘攜手台東家扶關山服務處，自2015年起推動「台東小學堂」遠距視訊志工陪讀計畫。截至2025年底，累計已有逾百位永豐餘志工投入，陪伴時數超過5,300小時。永豐餘/提供
永豐餘攜手台東家扶關山服務處，自2015年起推動「台東小學堂」遠距視訊志工陪讀計畫。截至2025年底，累計已有逾百位永豐餘志工投入，陪伴時數超過5,300小時。永豐餘/提供

為提供偏鄉兒童更多元的學習機會與成長支持，永豐餘攜手台東家扶關山服務處，自2015年起推動「台東小學堂」遠距視訊志工陪讀計畫。截至2025年底，累計已有逾百位永豐餘志工投入，陪伴時數超過5,300小時，以長期且穩定的陪伴，陪孩子培養閱讀習慣、建立自信，也拓展看見世界的視野。

上週末舉辦年度「相見歡」活動，台東家扶孩子們特地北上，與一路陪伴自己的永豐餘志工相聚，從螢幕前的線上互動，走到面對面的真實相見。讓孩子有機會親口向志工表達感謝，志工也親眼見證孩子一年一年的成長與蛻變，再次感受到閱讀陪伴累積的力量。從排斥閱讀到愛上探索知識的小平，從缺乏自信到勇敢描繪未來的小宜，都展現了「生命影響生命」最動人的力量。

小平自國小二年級加入「台東小學堂」，起初對閱讀興趣缺缺，每次視訊沒多久便急著問「可以下課了嗎？」志工沒有勉強他閱讀，而是順著他對科學的好奇心，將物理、化學等抽象知識設計成結合遊戲闖關的閱讀內容，讓學習變得有趣。漸漸地，小平開始主動提問，學會有條理地整理想法、清楚表達疑問，不僅愛上閱讀，更在探索知識的過程中建立了自信。

另一位從國小三年級開始參與的小宜，因身形瘦小而缺乏自信，在人際互動與自我表達上較為保守。透過固定的視訊陪伴，她逐漸找到願意傾訴心事、分享生活的對象，在一次次對話中獲得鼓勵與支持，也因此萌生「想走出去看看世界」的夢想，開始投入更多心力學習英語，希望有一天能勇敢走向世界。閱讀，不僅開拓了她的視野，也點亮了她對未來的期待。

今年「相見歡」安排兩天豐富行程：第一天搭船漫遊淡水河，在導覽中認識河岸歷史、在地文化及國際級新地標淡江大橋，從不同角度認識臺灣；第二天前往國立臺灣科學教育館，透過互動展覽及體驗課程，在動手操作中理解科學原理，感受科學與生活的緊密連結，進一步激發探索世界的興趣。

台東家扶中心主任鍾澤胤表示，感謝永豐餘志工多年來持續透過視訊陪讀，陪伴縱谷線偏鄉孩子一路成長。多年來，不僅看見孩子閱讀能力持續提升，更看見他們在生活力、自信力、洞察力、表達能力及解決問題能力等面向的明顯成長，讓孩子因長期且穩定的陪伴，擁有更加豐富而精彩的人生。

永豐餘表示，台東家扶服務的孩子多來自隔代教養或家長忙於生計的家庭，往往較早面對生活挑戰，也容易累積挫折與失落。透過每一次線上陪伴，志工不只是閱讀引導者，更成為孩子最可靠的傾聽者、陪伴者與支持者。對志工而言，陪讀不只是知識的傳遞，更是一段彼此信任、共同成長的生命旅程；對孩子而言，每一次閱讀、每一次對話，都可能成為改變未來的起點——這也是「永豐餘台東小學堂」逾十年來最珍貴、最具價值的成果。

台東 永豐餘 永豐

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