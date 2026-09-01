房市寒氣吹進就業端 接案砍半 近8成企業跟著減人！

央行推出第七波選擇性信用管制將屆滿兩年，調查指出，房市量縮的影響，已由交易端向就業端延伸，在業務量、接案量或新案件數減少50%以上的371家企業中，高達77%、共288家正式員工人數也同步減少。

為了解近兩年房市交易量縮下住宅產業鏈的實際營運變化，住展雜誌近日委託崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班執行「2026住宅產業鏈景氣調查」，今日公布成果。

本次調查於2026年8月進行，共取得900份有效樣本，涵蓋建築開發、營造工程、房產銷售服務、建材設備及工程服務等領域，其中58%的填答者為企業負責人或高階主管，若加計業務人員或業務主管，合計81%為企業決策者或直接掌握業務營運狀況的人員。

調查顯示，與2024年9月相比，74%的企業業務量、接案量或新案件數減少，其中41%減少50%以上，14%減少30%至50%，增加者合計僅8%。

市場量縮也已從新接業務進入企業實際工作端，64%的企業表示實際工程、案件數量或工作量減少，其中31%減少50%以上。

計畫主持人崑山科大房管系主任黃幹忠指出，量縮狀態已反映至產業鏈其他環節，調查顯示，54%的企業外包、承攬或工班需求減少，52%的原物料、設備或建材採購量下降。從業務與案件、實際工作量，到外部工班與採購需求，多項指標均呈現收縮。

針對市場關心的就業議題，目前政府公布的「減班休息」統計中，營建工程業與不動產業並未呈現明顯人數，但本次調查發現，就業與工作量的調整可能以更多元形式發生。

資料分析，與2024年9月相比，55%的企業正式員工人數已減少。在人力調整策略上，41%的企業採取「遇缺不補」，為最普遍的作法；另有29%減少招募新進人員，26%主動縮減正式人力。

企業在工時與用工方面也出現不同形式的調整，32%曾鼓勵員工休假或採彈性放假，19%減少臨時工、外包或工班工作天數，16%採取輪休或縮短工時。相較之下，採取「減班休息」者為12%，無薪假或減薪者為8%。

調查結果呈現，住宅產業的就業影響可能先反映於工時、接案機會、外部人力需求及所得，再逐步反映於正式僱用人數。換言之，若只觀察失業或減班休息統計，恐難完整掌握住宅產業實際發生的「隱性減工」等變化。

展望下半年，企業人力策略仍明顯偏向保守，若目前市場狀況持續，2026年下半年有44%的企業預計採取遇缺不補，29%將減少招募，25%預計縮減正式人力，20%將減少外包、承攬或工班需求，預計增加正式員工者僅8%。

人力之外，企業的工程、投資與營運策略也已轉趨保守，自2024年9月至今，44%的企業曾延後部分工程或投資計畫，35%取消部分工程或投資計畫，28.7%縮減部分營運或工程規模，僅15%表示未受影響、仍依原計畫進行，反之增加投資或擴張者僅2%。

若目前市場狀況持續至2026年底，41%的企業預期延後新投資或新計畫，39%將減少推案、接案或工程量，34%將採取遇缺不補，反方向選擇擴大投資或增加招募者僅4%。

整體而言，企業對後續市場呈現審慎偏悲觀態度，面對市場不確定性，「延後、縮減、不補」已成為主要防禦策略。

值得注意的是，本次受訪企業中，10人以下企業占38.2%，11至50人占31%，兩者合計69%，顯示本次調查有相當高比例來自中小型企業。

研究團隊指出，住宅產業鏈高度仰賴外包、承攬、工班及中小型供應商，因此後續景氣監測除正式就業人數外，也宜同步觀察接單量、工時、外包工班需求與產能利用率，以更完整掌握產業實際變化。