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中油實體會員卡新制9月1日上路！加油免帶卡、輕鬆累點
中油先前表示，為鼓勵民眾多使用行動版會員卡「中油Pay」，自9月1日起，會員服務將以中油App為主要申辦與使用方式，讓民眾免帶卡、輕鬆累點，享受更便利的會員體驗。
中油也指出，考量部分會員仍有實體卡使用需求，仍將持續於部分加油站提供實體會員卡申辦服務；申辦酌收50元，並須自行完成線上啟用後方可使用。
此外，中油為鼓勵民眾多加利用行動會員卡服務，更推出多項優惠。民眾如完成實體卡啟用後，再於中油Pay停用該張卡片，即可回饋5,000點會員點數進中油Pay帳戶，可抵加油用用，或在中油複合式商店、行動商城消費；民眾以「中油Pay」加油，享會員消費點數2倍送（不限新舊），為實體卡的兩倍。
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