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公主遊輪撤台震撼市場？四大旅行社：訂單照走、產品照賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
公主郵輪。公主遊輪提供
公主郵輪。公主遊輪提供

公主遊輪（Princess Cruises）宣布自8月31日起停止台灣分公司網站、社群平台及當地銷售業務，引發退出台灣市場旅行社恐受衝擊的討論。不過，雄獅、鳳凰、五福及可樂旅遊均表示，公主遊輪疫情後早已未恢復台灣母港航線，國內旅行社目前銷售主要以Fly-Cruise（飛航郵輪）為主，仍可透過總部、海外服務窗口或其他管道訂位，既有訂單也照常出團，現階段對旅行社產品銷售及營收實質影響有限。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，公主遊輪過去在台灣主要經營基隆往返日韓的母港航線，但疫情後就沒有恢復，目前鳳凰銷售公主產品主要集中美墨等長程航線，仍可直接向公主總部訂位，因此此次調整對產品包裝沒有太大影響，對公司營收也沒有影響。

可樂旅遊也表示，目前既有訂單均未受到影響，已銷售並送出名單的旅客仍按照原訂計畫出團，並沒有需要轉單的情況。公主遊輪在可樂的銷售表現原本就相當不錯，目前架上也仍有不少公主產品，未來會視公主遊輪後續公布的合作及訂位方式，再進一步調整銷售模式。

公主遊輪疫情前曾是台灣郵輪市場重要業者，但疫後未恢復台灣母港航線後，國內旅行社銷售模式已轉向Fly-Cruise，旅客先搭機前往海外，再轉搭郵輪。包括阿拉斯加、美墨、地中海等長程航線，仍是目前旅行社銷售公主產品的主力；亞洲方面，日本仍有鑽石公主號常駐，新加坡也有季節性航程。

卞傑民估計，疫後公主在台灣整體郵輪市場占比已不到兩成，台灣郵輪市場大宗仍是以基隆、高雄為母港的東北亞短程產品。他指出，公主疫情前確實曾是重要業者，但隨疫後市場結構改變，MSC加入台灣市場、Costa持續布局，加上麗星恢復營運，目前台灣短線郵輪市場仍相當活絡。

此次調整真正需要旅行社重新適應的，反而是「訂位及聯絡窗口」。五福旅遊指出，這次變動主要涉及內部行政及訂單管理機制調整，過去負責大中華區訂單管理的上海辦公室進行整併與關閉，使台灣旅行同業短期內無法按照過去模式直接訂房，目前公主正調整包括台灣在內的訂單處理機制。

可樂也指出，對大量操作郵輪產品的旅行社而言，少了台灣固定窗口，溝通便利性及即時性確實會有差異，但目前並未影響產品銷售。雄獅則表示，相關訂位與服務仍可透過其他國家服務窗口或線上管道協助，後續將視郵輪公司的全球航線配置及市場策略彈性調整產品。

五福更明確表示，公主遊輪「並非退出台灣經營市場」，目前仍持續提供公主遊輪產品，旅客仍可選購日本、地中海、阿拉斯加等Fly-Cruise行程。換言之，此次停止的是台灣在地銷售及服務體系，對旅行社而言，現階段最大的變化是對接及訂位機制，而非公主產品從台灣旅遊市場消失。

旅行社 市場 疫情

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