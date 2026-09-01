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晟德氫能事業啟航 優沐科技交付首批國際訂單

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導

晟德 (4123) 重要氫能轉投資企業—優沐科技，近日完成首批海外訂單交付，象徵著源自挪威UAC集團的玻璃纖維IV型瓶工藝技術，成功落地中國嘉興工廠。優沐科技量產能力獲得國際認可，甚至進一步成功參與澳洲的氫能事業發展。

晟德與挪威UAC集團於中國嘉興合資成立優沐科技，落實「挪威技術基因＋中國製造效率」優勢，積極搶攻全球氫能產業商機。UAC長期深耕玻璃纖維高壓氫氣瓶研發，玻璃纖維材質具備輕量化、耐高壓、安全係數高等優勢，相較傳統鋼瓶擁有更佳載氫效率與防爆性能，適合氫氣儲存與長距離運輸場景。

優沐科技這次海外訂單，是澳洲氫能領域領航企業 Hiringa Sundown訂購的5套MEG集裝箱系統，為專案最高年產 4,500 噸綠色氨的規模化生產，提供關鍵氫能物流儲運保障。本次合作超越單純設備供應商角色，優沐科技以戰略合作夥伴身分，深度參與澳洲綠電製氫、長距離儲運到終端綠氨應用的完整產業閉環，成為優沐科技邁向海外市場的定錨里程碑。

優沐科技總經理曾智明表示，當前全球氫能產業於儲運環節普遍面臨高成本、交付周期長等產業痛點，公司核心競爭力建立在玻璃纖維纏繞工藝技術突破、以及嚴格的品質管控，持續拓展國際市場版圖。

晟德 科技 挪威

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