快訊

蔣得立錄取交換學生…綠卻轟特權 蔣萬安不忍了：都依規定也經過徵選

勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

聽新聞
0:00 / 0:00

凱擘搶進企業市場 攜手 SIMO、點點全球 打造「不斷線」標配

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

企業對網路服務的需求已從「高速」進一步走向「穩定、不斷線」，凱擘大寬頻今（1）日宣布，攜手國際AI智能選網技術供應商SIMO，以及點點全球旗下企業網路設備與系統整合服務商愛物聯，透過軟硬體深度整合，將行動網路備援技術導入企業寬頻服務，為企業建立固網之外的第二道連線保障，強化數位營運韌性。

凱擘大寬頻觀察，AI、雲端應用與數位服務快速普及，企業營運對網路的依賴程度持續攀升，從門市POS、線上交易、雲端系統，到視訊會議、智慧監控及各類AIoT設備，都需要穩定網路支撐； 隨著企業加速數位轉型，網路早已從單純的資訊工具，轉變為維持日常營運的重要基礎設施。一旦固網因線路、設備或其他突發狀況中斷，不僅可能影響員工辦公，更可能造成門市交易、雲端系統、客戶服務及智慧設備連線停擺，網路中斷的影響也從「無法上網」，進一步擴大為實際的營運風險。

為降低企業單一網路連線可能帶來的營運中斷風險，凱擘大寬頻表示，將「行網備援」納入企業寬頻服務，透過固網與行動網路雙重連線架構，讓企業平時以凱擘高速固網作為主要連線，當系統偵測固網線路異常時，支援自動取得IP的設備即可切換至行動網路持續連線，待固網恢復後再回到主要網路，降低網路異常對企業營運造成的衝擊。

不同於過去企業必須自行準備行動分享器、SIM卡或額外網路設備作為臨時備援，凱擘大寬頻此次透過與點點全球集團QNET_VS企業級設備的技術整合，讓備援機制進一步自動化，具備「固網優先連線」、「雲端vSIM備援」、「網路斷線自動偵測切換」以及「vSIM後台遠端管理與監控」等能力，當固網發生異常時，即可啟動4G行動網路備援，協助企業維持可自動取得IP關鍵設備連線。

透過與SIMO的深度合作，凱擘指出，領先全台導入SIMO vSIM智能選網技術，提供高達99.99%穩定不斷線的連網體驗，未來在SIMO的xSIM智能選網技術加入低軌衛星備援服務，將能把穩定不斷線體驗提升到更高水準。SIMO的vSIM技術運用AI即時分析，協助設備自動切換至最佳連線，從「單一備援」升級為「動態選擇最佳網路」。

SIMO執行長Jing Liu表示，企業對網路的需求，已從「能連線」走向「持續保持最佳連線」。SIMO的vSIM技術不只是AI智能選網，更可以即時感知網路品質、預測狀態並自主優化。我們很高興與凱擘及點點全球集團攜手，助力升級AI時代的企業連網體驗。

點點全球集團扮演企業網路設備供應與系統整合角色，打通固網與行動網路的關鍵樞紐，透過QNET_VS企業級網路設備整合虛擬SIM（vSIM）備援技術，並結合AIoT應用、遠端管理及維運服務，協助企業建立具備高可用性的智慧連網環境。透過雲端vSIM架構，企業不必單純仰賴實體SIM卡進行備援，並可搭配後台進行遠端管理與監控，提升企業多據點網路部署與管理效率。

點點全球集團執行長謝瑞庭表示，透過QNET_VS企業級網路設備，整合創新科技虛擬SIM（vSIM）備援與智慧網路管理能力，更扮演「賦能者」的角色，攜手凱擘大寬頻及SIMO，共同打造兼具高速、智慧與不中斷的企業網路解決方案，協助企業在各種營運情境下維持關鍵服務持續運作，提升數位營運韌性。

凱擘大寬頻指出，企業上網服務涵蓋HFC、XGS-PON等不同網路架構，並依企業需求提供不同等級的對稱頻寬；現在申辦1Gbps以上方案，即可免費享有「企業防護家」與「行網備援」服務，一次兼顧高速連網、資安防護與網路備援三大需求，從「連得快」進一步做到「連得穩、連得安全、關鍵時刻不中斷」，讓網路不只是企業數位轉型的基礎，更成為支撐關鍵服務持續運作的重要後盾。

凱擘 市場 雲端

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華電攜手亞旭 整合5G專網助力AI營建機器人

華碩打造「會走路的5G專網」

台股大漲遇看盤系統異常！他喊話「證交所介入」助穩定交易系統

台積電運用 AI 策略解密 資訊長提下世代機器人應用2關鍵

相關新聞

公主遊輪撤台震撼市場？四大旅行社：訂單照走、產品照賣

公主遊輪（Princess Cruises）宣布自8月31日起停止台灣分公司網站、社群平台及當地銷售業務，引發退出台灣市場、旅行社恐受衝擊的討論。不過，雄獅、鳳凰、五福及可樂旅遊均表示，公主遊輪疫情後早已未恢復台灣母港航線，國內旅行社目前銷售主要以Fly-Cruise（飛航郵輪）為主，仍可透過總部、海外服務窗口或其他管道訂位，既有訂單也照常出團，現階段對旅行社產品銷售及營收實質影響有限。

房市8月交易量北強南弱 雙北明顯增溫

受傳統民俗月加上中南部豪雨影響，永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲8月旗下仲介店頭成交數據顯示，8月交易量比7月小增6.5%或小減7.5%之間，惟年增3.4~17%，市況呈「北強南弱」；以整體來看，今年國內經濟佳，加上自住需求逐步回籠，下半年房市交易量可望優於上半年。

晟德氫能事業啟航 優沐科技交付首批國際訂單

晟德 (4123) 重要氫能轉投資企業—優沐科技，近日完成首批海外訂單交付，象徵著源自挪威UAC集團的玻璃纖維IV型瓶工藝技術，成功落地中國嘉興工廠。優沐科技量產能力獲得國際認可，甚至進一步成功參與澳洲的氫能事業發展。

民俗月淡季 8月台灣車市掛牌29222台 年減0.8%

8月初進入傳統民俗月淡季，台灣車市在國人觀念逐漸改變，以及各車廠夏季促銷的挹注下，單月總市場登錄台數達29222台，年減0.8%，累計1～8月總市場登錄台數為270156台，年增2.4%。

末班車開走之後 台北、桃園、台南房市交易重跌逾兩成

台北、桃園、台中及台南等今天公布8月的買賣移轉棟數， 四都均較上月減少，其中台北、桃園、台南月減都在二成以上，台南甚至多達三成。

開學季搶才 統一超商釋出逾5000個職缺

開學季搶才，統一超商積極搶攻人力，提前布局多元共融職場並因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊，預估2026年下半年將釋出超過5000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。