凱擘搶進企業市場 攜手 SIMO、點點全球 打造「不斷線」標配

企業對網路服務的需求已從「高速」進一步走向「穩定、不斷線」，凱擘大寬頻今（1）日宣布，攜手國際AI智能選網技術供應商SIMO，以及點點全球旗下企業網路設備與系統整合服務商愛物聯，透過軟硬體深度整合，將行動網路備援技術導入企業寬頻服務，為企業建立固網之外的第二道連線保障，強化數位營運韌性。

凱擘大寬頻觀察，AI、雲端應用與數位服務快速普及，企業營運對網路的依賴程度持續攀升，從門市POS、線上交易、雲端系統，到視訊會議、智慧監控及各類AIoT設備，都需要穩定網路支撐； 隨著企業加速數位轉型，網路早已從單純的資訊工具，轉變為維持日常營運的重要基礎設施。一旦固網因線路、設備或其他突發狀況中斷，不僅可能影響員工辦公，更可能造成門市交易、雲端系統、客戶服務及智慧設備連線停擺，網路中斷的影響也從「無法上網」，進一步擴大為實際的營運風險。

為降低企業單一網路連線可能帶來的營運中斷風險，凱擘大寬頻表示，將「行網備援」納入企業寬頻服務，透過固網與行動網路雙重連線架構，讓企業平時以凱擘高速固網作為主要連線，當系統偵測固網線路異常時，支援自動取得IP的設備即可切換至行動網路持續連線，待固網恢復後再回到主要網路，降低網路異常對企業營運造成的衝擊。

不同於過去企業必須自行準備行動分享器、SIM卡或額外網路設備作為臨時備援，凱擘大寬頻此次透過與點點全球集團QNET_VS企業級設備的技術整合，讓備援機制進一步自動化，具備「固網優先連線」、「雲端vSIM備援」、「網路斷線自動偵測切換」以及「vSIM後台遠端管理與監控」等能力，當固網發生異常時，即可啟動4G行動網路備援，協助企業維持可自動取得IP關鍵設備連線。

透過與SIMO的深度合作，凱擘指出，領先全台導入SIMO vSIM智能選網技術，提供高達99.99%穩定不斷線的連網體驗，未來在SIMO的xSIM智能選網技術加入低軌衛星備援服務，將能把穩定不斷線體驗提升到更高水準。SIMO的vSIM技術運用AI即時分析，協助設備自動切換至最佳連線，從「單一備援」升級為「動態選擇最佳網路」。

SIMO執行長Jing Liu表示，企業對網路的需求，已從「能連線」走向「持續保持最佳連線」。SIMO的vSIM技術不只是AI智能選網，更可以即時感知網路品質、預測狀態並自主優化。我們很高興與凱擘及點點全球集團攜手，助力升級AI時代的企業連網體驗。

點點全球集團扮演企業網路設備供應與系統整合角色，打通固網與行動網路的關鍵樞紐，透過QNET_VS企業級網路設備整合虛擬SIM（vSIM）備援技術，並結合AIoT應用、遠端管理及維運服務，協助企業建立具備高可用性的智慧連網環境。透過雲端vSIM架構，企業不必單純仰賴實體SIM卡進行備援，並可搭配後台進行遠端管理與監控，提升企業多據點網路部署與管理效率。

點點全球集團執行長謝瑞庭表示，透過QNET_VS企業級網路設備，整合創新科技虛擬SIM（vSIM）備援與智慧網路管理能力，更扮演「賦能者」的角色，攜手凱擘大寬頻及SIMO，共同打造兼具高速、智慧與不中斷的企業網路解決方案，協助企業在各種營運情境下維持關鍵服務持續運作，提升數位營運韌性。

凱擘大寬頻指出，企業上網服務涵蓋HFC、XGS-PON等不同網路架構，並依企業需求提供不同等級的對稱頻寬；現在申辦1Gbps以上方案，即可免費享有「企業防護家」與「行網備援」服務，一次兼顧高速連網、資安防護與網路備援三大需求，從「連得快」進一步做到「連得穩、連得安全、關鍵時刻不中斷」，讓網路不只是企業數位轉型的基礎，更成為支撐關鍵服務持續運作的重要後盾。