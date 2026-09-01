民俗月淡季 8月台灣車市掛牌29222台 年減0.8%

8月初進入傳統民俗月淡季，台灣車市在國人觀念逐漸改變，以及各車廠夏季促銷的挹注下，單月總市場登錄台數達29222台，年減0.8%，累計1～8月總市場登錄台數為270156台，年增2.4%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌8月合計登錄達10570台，取得36.2%的市占率，累計1～8月合計登錄103168台，年增1%，市占率達38.2%。

和泰車表示，TOYOTA品牌持續展現強勁的銷售動能，1～8月銷量年增2.4%，全市場前五大熱銷車款中囊括三席，更同時囊括第一名與第二名，獨霸國產與進口休旅車雙寶座。

和泰車表示，LEXUS品牌在各豪華休旅車級距皆繳出亮眼成績，銷售主力NX車系本月熱銷1086台，級距占有率40.8%，年度累計更一舉突破九千大關。此外，中大型豪華休旅RX車系買氣穩健，8月共登錄393台、級距占有率40.2%，年度累計登錄4130台，穩居級距銷售冠軍。

展望9月，和泰車指出，雖美伊戰爭重啟陷入膠著，不過國內景氣受惠於全球AI需求持續擴充，經濟成長率具強健動能，隨著傳統民俗月結束，預期市場買氣將回籠，預估9月總市場可望達到34000台，年增5.5%。