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8月車市表現不弱 豪華車展現大躍進

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

8月初進入傳統民俗月淡季，台灣車市在國人觀念逐漸改變，以及各車廠夏季促銷的挹注下，單月總市場登錄台數達29,222台，年減0.8%，累計1-8月總市場登錄台數為270,156台，年增2.4%。

隨著關稅議題淡化，雙B的8月銷售表現大幅躍進，分別較去年同期有二到四成的成長，也顯示下半年豪華車的新車銷售看好。

龍頭車廠和泰車指出，展望9月，雖美伊戰爭重啟陷入膠著，不過國內景氣受惠於全球AI需求持續擴充，經濟成長率具強健動能，隨著傳統民俗月結束，預期市場買氣將回籠，預估 9 月總市場可望達到 34,000 台，較去年同期成長5.5%。

和泰車8月表現持續強勁，汽車旗下 TOYOTA 與 LEXUS 雙品牌 8月合計登錄達10,570台，取得 36.2% 的市占率，累計1-8月合計登錄 103,168台，年增1%，市占率達 38.2%。對於9月的銷售目標，兩品牌登錄設定11,400台，市占率33.5%。

和泰車指出，以車款表現而言，TOYOTA品牌持續展現強勁的銷售動能，1-8月累計去年比達102.4%，全市場前五大熱銷車款中囊括三席，展現強健販賣實力，更同時囊括第一名與第二名，獨霸國產與進口休旅車雙寶座。

LEXUS品牌在各豪華休旅車級距皆繳出亮眼成績，銷售主力 NX 車系本月熱銷 1,086 台，級距占有率 40.8 % ，年度累計更一舉突破九千大關。此外，中大型豪華休旅 RX 車系買氣穩健，8月共登錄 393 台、級距占有率 40.2 %，年度累計登錄 4,130 台，穩居級距銷售冠軍。

車市 車展 和泰車

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