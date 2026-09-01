快訊

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

中油會員新制今上路 民眾加油免帶卡、2步驟拿5000點回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

美國運通與 St Andrews Links Trust 建立合作夥伴關係

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國運通今日宣布，將聖安德魯斯林克斯高爾夫球場（St Andrews Links）納入其體育合作夥伴版圖，並成為這座被視為高爾夫發源聖地──「高爾夫之家」的官方支付合作夥伴。憑藉美國運通廣泛的國際布局，此次合作將讓更多來自世界各地的高爾夫球友與持卡會員有機會造訪這座傳奇球場，同時進一步拓展美國運通的全球運動賽事合作版圖，包涵國家美式足球聯盟（NFL）、一級方程式賽車（F1®）、溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽，以及遍布世界各地的指標性體育場館。

透過此次合作，包括台灣在內的特定市場中，符合資格的美國運通Centurion®及（長榮航空）簽帳白金卡®會員，可透過由 St Andrews Links Trust 管理的美國運通專屬申請程序優先參與抽選，並有機會攜一名同行賓客購買2027年高爾夫套裝行程，其中包括親身體驗極具代表性的老球場（Old Course）揮桿機會。擁有逾600年歷史的老球場（Old Course），坐落於蘇格蘭聖安德魯斯核心地帶，至今已創下舉行30次高爾夫球界歷史最悠久的大滿貫賽事，下一屆更將於2027年登場。

在包括台灣的特定市場中，符合資格的美國運通Centurion®會員可自台灣時間2026年8月26日下午5時（英國夏令時間〔BST〕8月26日上午10時）起，透過美國運通專屬登記平台優先提出申請；符合資格的美國運通簽帳白金卡會員則可自台灣時間9月2日下午5時（BST 9月2日上午10時）起提出申請；申請將於台灣時間9月10日上午6時59分（BST 9月9日晚上11時59分）截止。美國運通專屬平台的申請時間將早於今年度Swilcan Package的開放申請；Swilcan Package為聖安德魯斯讓公眾登記申請以取得開球時段的既有年度申請機制。

此次合作不影響提供予聖安德魯斯當地球友的開球場次，其他既有入場管道亦維持不變。聖安德魯斯亦將持續推動平易近人的的高爾夫球計畫。

符合資格的美國運通持卡會員於專屬登記期間提出申請後，將由St Andrews Links Trust採用與St Andrews Swilcan Package相同的機制進行隨機抽選。獲選之卡會員在收到通知後，將有約七天時間購買由St Andrews Links Trust提供的高爾夫套裝行程。於美國運通專屬申請期間獲選並完成購買高爾夫套裝行程的卡會員亦可享有多項專屬禮遇，包括於所有球場免費使用手拉式球袋車，以及客製化攝影，以珍藏於老球場（Old Course）揮桿的難忘時刻。相關活動設有差點資格限制，並適用相關條款細則。

美國運通與高爾夫運動淵源深厚，最早可追溯至1958年，當時美國運通是四大滿貫賽事之一的轉播共同贊助商。此次與St Andrews Links Trust的合作，除拓展美國運通的全球體育合作版圖，更進一步為會員創造更多機會，透過高爾夫、高端旅遊盡享難忘尊榮體驗。蘇格蘭亦有近20家飯店參與美國運通旗下的高端飯店計畫Fine Hotels + Resorts® 與The Hotel Collection；符合資格的美國運通持卡會員透過Amex Travel™ 預訂住宿時，可進一步享有卡會員專屬權益。適用相關條款。

NFL 美國 高爾夫球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／國民隊「台灣日」開球 林琪兒：緊張堪比太空任務

委託美公司提供貿易諮詢 國安局：依法辦理登記申報

培育半導體人才…AIT處長谷立言宣布2計畫 支持美生來台就學

新北雙聯學制接軌4國拓展國際升學路 教育局公布甄選起跑日

相關新聞

房市8月交易量北強南弱 雙北明顯增溫

受傳統民俗月加上中南部豪雨影響，永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲8月旗下仲介店頭成交數據顯示，8月交易量比7月小增6.5%或小減7.5%之間，惟年增3.4~17%，市況呈「北強南弱」；以整體來看，今年國內經濟佳，加上自住需求逐步回籠，下半年房市交易量可望優於上半年。

末班車開走之後 台北、桃園、台南房市交易重跌逾兩成

台北、桃園、台中及台南等今天公布8月的買賣移轉棟數， 四都均較上月減少，其中台北、桃園、台南月減都在二成以上，台南甚至多達三成。

開學季搶才 統一超商釋出逾5000個職缺

開學季搶才，統一超商積極搶攻人力，提前布局多元共融職場並因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊，預估2026年下半年將釋出超過5000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺。

7-ELEVEN 大徵才！釋逾5,000職缺 儲備幹部年薪最高85萬

統一超商（2912）因應全台7-ELEVEN持續展店及零售數位轉型需求，啟動下半年大規模徵才，預計釋出超過5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺，並將招募近百名總部後勤人才，涵蓋資訊科技（IT）、人工智慧（AI）、金流整合、物流管理及資訊流等領域；儲備幹部學士、碩士培訓期間年薪最高可達85萬元，表現優異者年薪更有機會突破百萬元。

業界籲降危老都更備呆提列

銀行不動產授信備抵呆帳提列比率為1.5%，較一般放款高，金總建議符合危老或都更案件備呆提存比照正常授信資產提列1%。對此，金管會回應，配合「健全房地產市場方案」重要政策，目前仍以防止房市炒作及資金過度流入不動產市場為主，如未來整體房市政策調整，會適時檢視相關規範。

衛福部將砸百億助攻生醫

衛福部昨（31）日宣布，已在8月27日訂定發布《衛生福利部辦理投資臺灣生醫產業實施方案作業要點》，將以十年共100億元進行政府策略性投資，並整合法規輔導與健保資源，引導民間資金共同投入，助攻生醫發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。