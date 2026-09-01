美國運通與 St Andrews Links Trust 建立合作夥伴關係

美國運通今日宣布，將聖安德魯斯林克斯高爾夫球場（St Andrews Links）納入其體育合作夥伴版圖，並成為這座被視為高爾夫發源聖地──「高爾夫之家」的官方支付合作夥伴。憑藉美國運通廣泛的國際布局，此次合作將讓更多來自世界各地的高爾夫球友與持卡會員有機會造訪這座傳奇球場，同時進一步拓展美國運通的全球運動賽事合作版圖，包涵國家美式足球聯盟（NFL）、一級方程式賽車（F1®）、溫布頓網球錦標賽、美國網球公開賽，以及遍布世界各地的指標性體育場館。

透過此次合作，包括台灣在內的特定市場中，符合資格的美國運通Centurion®及（長榮航空）簽帳白金卡®會員，可透過由 St Andrews Links Trust 管理的美國運通專屬申請程序優先參與抽選，並有機會攜一名同行賓客購買2027年高爾夫套裝行程，其中包括親身體驗極具代表性的老球場（Old Course）揮桿機會。擁有逾600年歷史的老球場（Old Course），坐落於蘇格蘭聖安德魯斯核心地帶，至今已創下舉行30次高爾夫球界歷史最悠久的大滿貫賽事，下一屆更將於2027年登場。

在包括台灣的特定市場中，符合資格的美國運通Centurion®會員可自台灣時間2026年8月26日下午5時（英國夏令時間〔BST〕8月26日上午10時）起，透過美國運通專屬登記平台優先提出申請；符合資格的美國運通簽帳白金卡會員則可自台灣時間9月2日下午5時（BST 9月2日上午10時）起提出申請；申請將於台灣時間9月10日上午6時59分（BST 9月9日晚上11時59分）截止。美國運通專屬平台的申請時間將早於今年度Swilcan Package的開放申請；Swilcan Package為聖安德魯斯讓公眾登記申請以取得開球時段的既有年度申請機制。

此次合作不影響提供予聖安德魯斯當地球友的開球場次，其他既有入場管道亦維持不變。聖安德魯斯亦將持續推動平易近人的的高爾夫球計畫。

符合資格的美國運通持卡會員於專屬登記期間提出申請後，將由St Andrews Links Trust採用與St Andrews Swilcan Package相同的機制進行隨機抽選。獲選之卡會員在收到通知後，將有約七天時間購買由St Andrews Links Trust提供的高爾夫套裝行程。於美國運通專屬申請期間獲選並完成購買高爾夫套裝行程的卡會員亦可享有多項專屬禮遇，包括於所有球場免費使用手拉式球袋車，以及客製化攝影，以珍藏於老球場（Old Course）揮桿的難忘時刻。相關活動設有差點資格限制，並適用相關條款細則。

美國運通與高爾夫運動淵源深厚，最早可追溯至1958年，當時美國運通是四大滿貫賽事之一的轉播共同贊助商。此次與St Andrews Links Trust的合作，除拓展美國運通的全球體育合作版圖，更進一步為會員創造更多機會，透過高爾夫、高端旅遊盡享難忘尊榮體驗。蘇格蘭亦有近20家飯店參與美國運通旗下的高端飯店計畫Fine Hotels + Resorts® 與The Hotel Collection；符合資格的美國運通持卡會員透過Amex Travel™ 預訂住宿時，可進一步享有卡會員專屬權益。適用相關條款。