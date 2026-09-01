遠雄房地產低碳循環接待中心 榮獲台灣永續行動獎銀獎

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2026第六屆台灣永續行動獎（TSAA）」日前在亞太永續博覽會舉行頒獎典禮。遠雄房地產以「遠雄低碳循環接待中心」專案，榮獲營利事業組「SDG 12責任消費與生產」銀獎肯定，展現房地產代銷業落實低碳與循環經濟的具體成果。

遠雄房地產指出，接待中心是房地產銷售的重要場域，卻也面臨資源投入較高、使用年限較短，以及拆除後材料不易再利用等問題。

遠雄房地產因此從設計、施工、營運到拆除再利用，導入全生命周期的低碳循環思維，透過模組化設計、可拆卸隔間、再生建材、循環家具、節能照明及高效率空調等作法，減少一次性裝修與材料耗用。

其中，「遠雄樂元」接待中心經財團法人臺灣營建研究院第三方評估，達成減碳44%、循環度57%的成果，並取得工程碳足跡減碳評估認證「翡翠級」，顯示短生命周期的接待中心，仍可透過前期規劃、低碳選材及跨部門合作，有效降低碳排放並提升材料循環效益。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄房地產不只負責建案銷售，更肩負將業主永續理念轉化為實際空間與消費者體驗的任務。此次獲獎是對團隊跨部門合作與實務成果的肯定，也顯示代銷業同樣能在建築產業淨零轉型過程中發揮影響力。

延續低碳循環接待中心的推動成果，遠雄房地產受邀出席台灣永續能源研究基金會舉辦的「碳有價時代：企業因應與競爭力論壇暨永續管理師授證典禮」，由總經理張麗蓉以「從碳費時代看低碳循環接待中心的實踐」為題進行專題分享。

張麗蓉於論壇中指出，代銷業雖非碳費直接課徵對象，但接待中心使用的建材、施工方式、設備、能源及供應鏈，均與企業碳成本密切相關。面對碳有價時代，企業應提前掌握供應鏈碳排放及成本轉嫁風險，透過源頭減量、低碳選材與循環利用，逐步建立低碳競爭力。

未來遠雄房地產將持續精進低碳循環接待中心的執行流程，並將相關經驗導入後續建案，以可量化、可驗證及可複製的方式，持續落實「SDG 12責任消費與生產」，推動房地產行銷場域朝低碳循環方向發展。