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末班車開走之後 台北、桃園、台南房市交易重跌逾兩成
台北、桃園、台中及台南等今天公布8月的買賣移轉棟數， 四都均較上月減少，其中台北、桃園、台南月減都在二成以上，台南甚至多達三成。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，8月都會區買賣移轉較7月縮減逾2成，關鍵包括部分買家憂心青安3.0排富、排老、排高總價，恐導致無緣申貸，因此搶搭青安2.0的末班車，趕在7月底前盡速完成申貸、過戶，使7月衝出一波大量，墊高比較基期。
另外進入民俗月後，不論中古屋還是新建案，交屋時間都往後挪移；且南部地區8月底又因豪雨放假多日，不僅對民眾賞屋造成干擾，也影響辦理建物移轉的行政流程， 因此南部都會的衰退幅度也比中北部都會鮮明，台南市更寫下近14年來的8月同期新低，連帶使8月都會區整體的買賣移轉表現相對弱勢。
根據台灣房屋統計，台北8月建物移轉1,752棟，月減25%，年增2%；桃園市3,126棟，月減24%、年減5%。
台中市3,260棟，月減12%，年減12%；台南市1,319棟，月減30%，年減16%。
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