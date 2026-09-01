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中研院院區開放10月登場 逾300場活動9月7日起預約

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中研院年度科普盛事「院區開放Open House」 活動，10月起盛大展開！中研院指出，今年活動邁入第29屆，將自10月起分三個周末接力舉行，從兒童科普、宇宙與生命演化，到AI、量子科技及永續發展等主題，規劃逾300場科普活動，其中超過七成不需事前報名，民眾可直接到場參加。

中研院表示，今年活動由10月3日「兒童科普日」率先登場，10月17日舉行「院區開放日」，11月14日則移師台南沙崙南部院區舉辦「南院開放日」，活動形式涵蓋科普演講、互動遊戲、實驗及手作體驗。

率先登場的兒童科普日規劃60多場專為國小孩童設計的活動，包括透過沉浸式故事認識國際關係「安全困境」、真人版「陞官圖」大地遊戲，以及利用卡牌認識太陽能、風力等不同發電方式與環境影響。另有AI即時辨識病媒蚊、細胞探索及雙氧水實驗等活動。

當天也將揭幕「島嶼飛行：臺灣蝶蛾再發現」特展，以3萬多件蝶蛾典藏及多年研究成果為基礎，搭配實體標本與多媒體展示，呈現台灣淺山蝶蛾的多樣性。

10月17日院區開放日則進一步開放民眾直擊研究現場。重頭戲主題演講以「探索未知：宇宙、生命與人類」為題，由中研院長陳建仁主持，邀請院內研究人員分別從宇宙演化、生命演化，以及AI與人類社會等面向，分享最新研究趨勢。

此外，量子元件、掃描穿隧顯微鏡、生醫晶片及超快光譜等實驗室也將開放參觀，另有以文昌魚與玉柱蟲探索生命演化、介紹阿茲海默症藥物研發，以及結合史料、無人機模擬等跨領域活動。

11月14日南院開放日則聚焦AI、量子科技、海洋科學、科學史與數位典藏，包括讓民眾實際體驗人工智慧訓練流程的「一起來改AI的考卷！」、透過闖關認識量子光電，以及操作採水設備探索海洋營養鹽等活動，也將透過VR讓參與者體驗數位策展。

中研院表示，即日起已可至活動官網註冊會員並規劃行程，超過七成活動不需事前報名；少數採預約抽籤制的活動，第一階段登記將自9月7日至14日開放，9月15日公布抽籤結果，若仍有剩餘名額，將再開放第二階段登記。

中研院 活動 科普

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