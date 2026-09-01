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開學季搶才！統一超釋出逾5,000個職缺 最高年薪上看百萬

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一超搶攻人才市場，預估2026年下半年將釋出超過5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺。統一超／提供
統一超搶攻人才市場，預估2026年下半年將釋出超過5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺。統一超／提供

開學即搶才！統一超（2912）搶攻人才市場，提前布局多元共融職場並因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊，預估2026年下半年將釋出超過5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺；隨著零售數位轉型加速，總部後勤人員也將招募近百名橫跨資訊科技（IT）、人工智慧（AI）、金流整合、物流管理及資訊流等領域人才，提供多元職涯發展舞台。

統一超商持續擴大全台服務版圖，自2014年起平均每年新增約200家7-ELEVEN門市。面對台灣邁入超高齡社會及勞動力結構轉變，早於2018年啟動多元人才招募計畫，每年攜手大專院校、銀髮就業中心及人力銀行等產官學平台，每月開辦逾10場分眾化的樂齡、外籍生等職前培訓專班，持續挖掘潛力人才。此外，統一超商更領先同業成立多元人才示範店，繼2020年攜手公益團體於屏東基督教醫院設立全台首間以中高齡夥伴為主力的「樂齡門市」後，2025年再於外籍學生聚集區域成立「外籍生示範店」，目前全台已拓展至24家，透過現職夥伴口碑推薦，吸引更多國際優秀人才加入。

根據統一超商內部統計，截至2026年8月底，外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人；45歲以上中高齡夥伴占比亦超過三成。同時，統一超商積極推動友善就業、落實多元共融精神，2025年總公司與直營門市一共晉用283 位身心障礙員工，占總員工人數2.91%，為法定名額2.91 倍。除身心障礙的員工外，統一超商同時晉用117 位原住民員工，占總員工人數1.2%。

為讓不同族群都能安心工作，統一超商從「省力化」、「適齡化」及「工作站優化」三大方向打造友善工作環境。除了領先同業推動外籍友善名牌、智能平板即時翻譯及多語系輔助工具，幫助新進夥伴快速融入門市工作，也讓消費者享有順暢無礙的服務體驗；為樂齡夥伴配置放大鏡、減壓地墊、補貨台車、收銀友善椅等設備，並搭配彈性排班制度，降低工作負擔、提升工作舒適度。

統一超表示，在人才發展方面，提供完善的培育與升遷制度積極延攬人才，秉持「同職同薪」原則，2025年直營門市第一線人員起薪已達零售同業新進人員薪資中位數水準，後勤人員起薪更達市場前25%的高所得水準，並提供彈性上下班制度。對於有企圖心的第一線夥伴，更打造明確的職涯發展路徑，可進一步挑戰門市儲備幹部職位，學士、碩士培訓期間年薪最高可達85萬元；表現優異者除享有調薪與績效獎勵機會，年薪更有機會突破百萬元。搭配儲備人才計畫、跨部門歷練及集團輪調機制，讓夥伴從門市出發，也能一路拓展職涯版圖，在更大的舞台發揮專業、實現職涯目標。

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