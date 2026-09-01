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7-ELEVEN 大徵才！釋逾5,000職缺 儲備幹部年薪最高85萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊。統一超／提供
因應全台7-ELEVEN營運擴展需求，以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，廣邀樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入超商團隊。統一超／提供

統一超商（2912）因應全台7-ELEVEN持續展店及零售數位轉型需求，啟動下半年大規模徵才，預計釋出超過5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部職缺，並將招募近百名總部後勤人才，涵蓋資訊科技（IT）、人工智慧（AI）、金流整合、物流管理及資訊流等領域；儲備幹部學士、碩士培訓期間年薪最高可達85萬元，表現優異者年薪更有機會突破百萬元。

統一超商表示，持續擴大全台服務版圖，自2014年起平均每年新增約200家7-ELEVEN門市，隨台灣邁入超高齡社會及勞動力結構轉變，公司以「多元取才、各顯專才」為招募主軸，擴大招募樂齡者、外籍生、新住民及外籍配偶加入門市團隊。

統一超商自2018年啟動多元人才招募計畫，每年攜手大專院校、銀髮就業中心及人力銀行等產官學平台，每月開辦逾10場樂齡、外籍生等分眾化職前培訓專班。

在多元人才示範店方面，統一超商2020年攜手公益團體，於屏東基督教醫院設立全台首間以中高齡夥伴為主力的「樂齡門市」，2025年再於外籍學生聚集區域成立「外籍生示範店」，目前全台已拓展至24家。

根據統一超商內部統計，截至2026年8月底，外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人，45歲以上中高齡夥伴占比也超過三成。2025年總公司與直營門市共晉用283名身心障礙員工，占總員工人數2.91%，為法定名額2.91倍；另晉用117名原住民員工，占總員工人數1.2%。

因應不同族群工作需求，統一超商從「省力化」、「適齡化」及「工作站優化」三大方向調整門市工作環境，包括導入外籍友善名牌、智能平板即時翻譯及多語系輔助工具，協助外籍夥伴融入門市工作；針對樂齡夥伴則配置放大鏡、減壓地墊、補貨台車、收銀友善椅等設備，並搭配彈性排班制度，降低工作負擔。

薪資與職涯發展方面，統一超商表示，公司採取「同職同薪」原則，2025年直營門市第一線人員起薪已達零售同業新進人員薪資中位數水準，後勤人員起薪則達市場前25%的高所得水準，並提供彈性上下班制度。

第一線門市夥伴也可進一步挑戰儲備幹部職位，學士、碩士培訓期間年薪最高可達85萬元，表現優異者除有調薪及績效獎勵機會，年薪更有機會突破百萬元。統一超商並透過儲備人才計畫、跨部門歷練及集團輪調機制，擴大內部人才職涯發展管道。

7-Eleven 徵才 職缺

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