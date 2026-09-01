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另類台灣之光 生髮生技帶領台灣外泌體邁向國際舞台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
生髮生技帶領台灣外泌體邁向國際舞台。圖／首席顧問公司提供
生髮生技帶領台灣外泌體邁向國際舞台。圖／首席顧問公司提供

台灣外泌體技術可望邁向國際舞台。國防醫學大學兼任教授謝儒生博士帶領的研發團隊所開發出的Bio-Pulsed（生化脈衝）外泌體，經人體功效驗證生髮能力，並且受到國際期刊的矚目。

該團隊開發出Bio-Pulsed（生化脈衝）外泌體，研究從關鍵miRNA、毛囊細胞活性一路追蹤至人體功效，陸續刊登在2022年國際期刊《International Journal of Molecular Sciences》與2025年國際期刊《Current Issues in Molecular Biology》，研究結果顯示，僅使用30天，30名受試者全數呈現毛囊活化指標提升，使用60天後，97%受試者呈現髮根健康改善、97%呈現毛髮密度改善、93%呈現頭皮活化改善。

專家指出，頭髮能否持續生長，關鍵就在毛囊週期，正常毛囊會在生長期(Anagen)、退化期與休止期(Telogen)之間循環；當生長期縮短、越來越多毛囊進入休止狀態，毛髮便可能逐漸變細、脫落，最終形成肉眼可見的髮量稀疏，此次研究共納入30名30至65歲、具有輕至中度毛髮稀疏情形的男女受試者，進行為期60天生化脈衝外泌體局部使用研究，並於第0、30及60天進行客觀儀器分析。

結果顯示，在30天就可以觀察到顯著改善效果，而在60天後代表毛囊活躍程度的生長期／休止期毛髮比值(A/T ratio)，全數受試者皆提升，整體平均更是提升48.7%、掉髮量平均減少46.5%，毛髮密度則提升7.6%，前後比較皆達統計顯著，毛囊的活化、掉髮減少、毛髮密度增加，都有可以被量化的改變，更重要的是，研究看到的不只是「頭髮看起來變多」，而是讓毛囊重新回到生長期。

專家也分析，從實驗室裡一段miRNA，到人體上一根根毛髮的變化，Bio-Pulsed (生化脈衝) 技術讓外泌體從具有潛力的話題原料，走向功能可被設計、機制可被解析、人體功效可被驗證的技術平台，這項由台灣團隊推進的研究，也讓世界看見台灣在下一代外泌體技術上的研發與轉譯能量。

生技 舞台 外泌體

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