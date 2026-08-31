動漫IP接力創造消費熱潮…中友百貨暑假四檔動漫活動亮眼 帶動百貨消費

動漫熱潮持續升溫！中友百貨今年暑假接連推出四檔知名動漫IP活動，從「翻轉動漫祭」、《名偵探柯南》電影快閃店、《孤獨搖滾！》動畫展，到本周末登場的《JOJO的奇妙冒險》展覽，透過人氣IP接力操作，成功吸引動漫迷朝聖，也帶動百貨消費。

今年暑假前三檔活動，累計進場人次突破15萬人，創歷年紀錄；其中「翻轉動漫祭」業績達標，《名偵探柯南》電影快閃店與《孤獨搖滾！》動畫展加總業績達成率更逾135%，展現動漫IP強大的聚客力與消費效益。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，近年動漫已從特定族群興趣，發展為跨年齡層的流行文化與消費市場，粉絲除了參觀展覽、拍照打卡，也熱衷購買限定周邊與收藏商品，消費更進一步延伸至餐飲及百貨購物。

中友百貨也持續創新活動形式，分別於「翻轉動漫祭」及《JOJO的奇妙冒險》展覽，推出「動漫VIP之夜」，邀請動漫VIP搶先體驗，獲得粉絲好評，透過不同人氣IP輪番登場，持續創造話題與人流，讓動漫活動成為暑期百貨重要聚客引擎。

除動漫活動外，中友百貨自3月起與一中商圈串聯推出「你不知道的一中商圈」，目前已進行至第8回，每月聚焦不同主題，挖掘商圈特色小店並串聯館內品牌，透過跨店合作擴大商圈話題與吸客效益。

緊接登場的《JOJO的奇妙冒險星塵遠征軍》快閃店，暨《飆馬野郎 JOJO的奇妙冒險》複製原畫展，即日起至9月28日於中友百貨C棟13樓展出。

開幕吸引大批JOJO迷及Coser到場，現場打造七大打卡場景，包括空條承太郎、白金之星及星塵遠征軍與DIO陣營對決等經典場面，並展出超過60幅複製原畫，涵蓋漫畫手稿、歷代單行本封面及「宿命X對決」等展區。

此外，JOJO快閃店也同步推出近30款全新周邊商品，並引進多款日本進口商品，從角色收藏、生活雜貨到實用小物一次集結，讓動漫熱潮從展場延伸至消費市場，更為今年暑假的動漫IP接力畫下精彩句點。

JOJO迷紛紛前來打卡朝聖。中友百貨提供