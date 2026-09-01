總統：每年250億挺中小企

賴清德總統昨（31）日表示，台灣百工百業自成生態系，都具備強勁競爭力，政府責任是打造良好發展環境，協助中小微企業轉型升級、為期八年千億元計畫，明年將每年投入250億元。

賴總統昨日接見工商協進會第27屆新任理監事。訪賓一行由中華民國工商協進會理事長吳東亮率領，經濟部次長賴建信陪同。

賴總統致詞時表示，感謝工商協進會夥伴、百工百業、全體國人與政府一起努力打拚，讓台灣持續有豐碩的經濟成果。今年上半年經濟成長率達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率更預估可達11.05%，創39年來新高。

賴總統說，台灣受到全球關注，靠的正是長期累積的產業實力。台灣不僅擁有領先全球的科技成就，近日國際媒體也報導，台灣扣件、手工具、水五金、精密機械等，在全球供應鏈中更占有不可取代的地位。