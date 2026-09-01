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經部海外拓銷攻111億商機 助企業參加國際展覽

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
為協助業者海外搶單，經濟部國際貿易署31日表示，下半年陸續攜手產業公協會，協助業者參與六大國際展覽，估將有超過1,000家業者受惠，並創造3.52億美元商機（約新台幣111.4億元）。聯合報系資料照
為協助業者海外搶單，經濟部國際貿易署31日表示，下半年陸續攜手產業公協會，協助業者參與六大國際展覽，估將有超過1,000家業者受惠，並創造3.52億美元商機（約新台幣111.4億元）。聯合報系資料照

為協助業者海外搶單，經濟部國際貿易署昨（31）日表示，下半年陸續攜手產業公協會，協助業者參與六大國際展覽，估將有超過1,000家業者受惠，並創造3.52億美元商機（約新台幣111.4億元）。

經濟部表示，政府運用韌性特別預算，籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來台及洽談採購等多元方式，協助台商拓展海外市場。針對海外參展，下半年有六大國際展覽。

甫於8月底結束的日本五金手工具DIY展，涵蓋修繕維護、居家生活、五金、安全防護及衛浴建材等領域共51家台灣企業參展，促成4,500萬美元商機。

9月中旬將登場的芝加哥工具機展，是北美最大及全球最具指標性工具機展之一，經濟部與機械公會預計協助至少80家業者，促成2,700萬美元商機。

美國汽車售後服務零配件展預計11月初舉行，這是北美規模最大的汽車零件展，也是汽配業者拓銷北美重要平台，帶領14家公會參展，預計協助至少240家台商，促成5,800萬美元商機。

慕尼黑電子展將在11月中登場，為全球規模最大電子零組件專業展，為我國進軍歐洲電子科技業市場的重要平台，預計協助至少320家廠商，促成1億美元商機。

杜賽道夫醫療展同步於11月中旬舉行，是全球醫療器材產業最重要之醫材綜合展，是醫材企業進軍歐洲醫療器材市場的重要平台，經濟部預計協助至少300家廠商，促成1億美元商機。

日本國際橡塑膠展則於12月初舉行，是亞洲指標性橡塑膠專業展，將徵集原材料、模具、成型機等橡塑膠業者參展並設置旗艦台灣館，預計協助至少80家廠商，促成2,200萬美元商機。

經濟部 韌性 新台幣

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