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興達電廠二期環評 啟動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

興達電廠第二期更新改建計畫下周一（7日）展開環評初審，台電規劃利用既有露天煤場拆除後空間，新建二部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組。這項計畫不只是電廠設備更新，也被台電視為因應南部產業用電持續成長、維持區域供電穩定的重要電源布局。

興達電廠第二期更新改建計畫」環境影響說明書指出，依能源署「114年度全國電力資源供需報告」，考量經濟走勢、半導體擴廠、AI科技發展及電動車推動等因素，預估2026年至2035年全國電力需求年均成長率為2.5％，夜間尖峰負載年均成長率則達2.7％。

其中，南部地區更是未來電力需求成長的重點。隨著南部各園區陸續啟動，加上AI資料中心及產業升級，南部高科技產業用電需求正進入快速成長階段。

興達電廠 環評 電廠

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