房市8月交易量北強南弱 雙北明顯增溫

受傳統民俗月加上中南部豪雨影響，永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲8月旗下仲介店頭成交數據顯示，8月交易量比7月小增6.5%或小減7.5%之間，惟年增3.4~17%，市況呈「北強南弱」；以整體來看，今年國內經濟佳，加上自住需求逐步回籠，下半年房市交易量可望優於上半年。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖然8月台股延續7月高檔盤整格局，惟市場資金仍多在股市，高端客因資產配置考量，部分獲利了結進入豪宅市場，因此整體房市呈現蛋黃區「強者恆強」、蛋白區轉弱的市況，尤其是雙北市8月交易量增不少，中南部則因暴雨等影響，成交量萎縮。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐認為，8月因「青安3.0」上路，由於新政策新增資格限制，既排富也排老，並無掀起購屋熱潮；不過因新措施針對婚育家庭上調貸款額度，因此內部觀察8月年輕夫妻購屋比重明顯增加，總價1,500~1,800萬元的家庭房型，是8月房市買氣的新撐盤力量。

資料顯示，8月永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲旗下仲介店頭成交數據指出，8月交易量比7月小增6.5%或小減7.5%，惟與去年同期相較，均呈現成長態勢，年增幅度落在3.4~17%間，顯示市場緩步走出去年谷底；惟在市場資金多在表現亮眼的台股中，房市買盤回防市中心蛋黃區，市況多呈現「北強南弱」。

據住商機構資料，與7月相比，8月台北市交易量月增1.6%，新北市月增4.0%，桃園市月減6.1%，台中市月減17.4%，台南市月減14.0%，高雄市月減18.1%；大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，由於年底選舉在即，政府房市政策應不至於出現緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，惟民眾最在意的房價，恐怕仍呈現「區間整理、強者恆強」情況。

中信房屋總經理張世宗指出，與去年同期相比，全國交易量依然維持正成長，顯見市場基本盤仍在。不過9月即將登場的央行第3季理監事會議，因攸關現行信用管制措施是否具備進一步鬆綁的空間，將是影響後續房市走向的關鍵。不過整體來說，今年下半年市場將是「穩中求進」格局。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，國內經濟與就業市場維持穩定、科技出口持續支撐，以及部分自住需求陸續回籠，預期下半年房市交易量可望優於上半年。