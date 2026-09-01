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衛福部將砸百億助攻生醫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

衛福部昨（31）日宣布，已在8月27日訂定發布《衛生福利部辦理投資臺灣生醫產業實施方案作業要點》，將以十年共100億元進行政府策略性投資，並整合法規輔導與健保資源，引導民間資金共同投入，助攻生醫發展。

衛福部發布的《衛生福利部辦理投資臺灣生醫產業實施方案作業要點》，將設置專案辦公室及基金信託專戶，並公開評選包含金融機構、實質投資事業、加速器及具投資計畫之企業等作為「搭配投資人」。投資範圍聚焦具國際潛力藥品、智慧醫材、再生醫療、衛福數據資訊管理等創新生醫領域。

衛福部強調，這項作業要點主要針對具戰略意義的生醫發展給予資金搭配支持。原則上，搭配投資人與專戶之投資比例為1:1，但若符合特定條件則可彈性調整。首先在優先投資對象與新創部分，投資於執行轉譯研究、智慧醫材沙盒計畫、再生醫療等優先對象，或成立八年內之新創企業，得以1:2比例進行搭配投資（搭配投資人1，信託專戶2）。

其次針對早期研發與國家韌性部分， 針對早期研發（轉譯、臨床試驗第I/II期）或配合國家藥品韌性之案件，更得以1:3比例（搭配投資人1，信託專戶3）搭配，但需納入法規或醫療科技評估諮詢建議控管風險。

最後在投資額度方面， 單次投資金額最高可達1億元，總投資金額以1.5億元為原則，且單一被投資事業公股比例不超過該企業實收資本額49%。

衛福部指出，這項方案執行期間為十年，其中前七年為投資期，後三年為處分期。

衛福部 百億 健保

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