艾萬霖揪伴 攻外泌體保養

國內助聽器科技通路龍頭博士生物科技集團與艾萬霖生技昨（31）日共同宣布，為了從助聽器跨入熟齡世代生活品質照護市場，博士生技將與艾萬霖生技強強聯手，引進艾萬霖「ExoNoa諾亞外泌體」保養系列，讓原本的助聽器使用者也能享有最高規格的美妝保養體驗。

台灣已於2025年進入超高齡社會，65歲以上老年人口，占總人口比率突破20%。身為首家取得政府核可人類外泌體原料可做為化妝品成分的艾萬霖生技，其外泌體保養品在護膚及養髮功效，不僅合法合規，上市以來也深受消費者信賴與愛用。艾萬霖此次除了與博士生技通路合作之外，博士生技關係企業睿聲科技也一起成為夥伴，合計共有52家門市將導入艾萬霖的產品。

艾萬霖生技表示，通路為王且百花齊放的時代，產品要讓消費者知道，已非侷限在單一通路。以美妝保養品來說，百貨公司、藥妝店、機場免稅店或是電商之外，深入全台各地的醫療器材服務如助聽器據點，也成了美妝保養品攻城掠地的據點。

傳統上，消費者會到百貨公司實地試用感受及購買美妝保養品；如今在醫材服務的實體通路如助聽器門市，也鎖定熟齡健康主題，販售如矯正睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器、高端復健器材、營養補充品之外，美妝保養品也成為其異業結盟的亮點產品。

艾萬霖生技營運長馮大城表示，此次與全台助聽器科技通路龍頭博士生技與睿聲科技合作，將「ExoNoa諾亞外泌體」保養系列帶進消費者熟悉的門市，讓消費者在接受專業服務的同時，也能認識外泌體保養科技，並親身體驗產品。艾萬霖期望透過跨產業合作，讓前沿生技更貼近生活，讓門市成為消費者認識、體驗新世代保養科技的第一站。

艾萬霖生技執行長林昇鋒表示，博士生技及睿聲科技近年來積極從助聽器跨入熟齡世代的生活品質照護市場，與艾萬霖生技的外泌體美容保養增進自信，方向一致，兩者強強聯手，堪稱是異業結合的典範。

博士生技總經理鄭淑貞說，「博士助聽器始終秉持『待客如親』的宗旨，深知聽力損失可能源於基因、老化或噪音等原因，而助聽器更是需要定期檢測與維護。我們相信照顧聽力不只是還原聲音，更是重拾熱情與自信。」

鄭淑貞說，為了擴大服務，博士生技與艾萬霖生技合作，讓「ExoNoa諾亞外泌體」保養品進駐到實體體驗通路，希望透過最新、最好的修護科技，結合無微不至的專業服務，開啟『聽覺與肌膚』的全方位照護，陪伴大家煥發內外光采、優雅抗老，重現燦爛與自信。」

睿聲科技通路經理王聖儒指出，睿聲助聽器的使用者，每三個月會到門市保養助聽器，保養時間大約為半小時，客戶在門市等候的時間，就是客戶與陪同家屬了解體驗艾萬霖產品的最佳機會。