快訊

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

震撼彈！「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

聽新聞
0:00 / 0:00

土城「雲宇宙」銷售策略大轉彎 中工：採「一次性出售」、不租了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華工程「中工雲宇宙AI園區」。圖／中工提供
中華工程「中工雲宇宙AI園區」。圖／中工提供

中工（2515）有四大業務，包括公共工程、民間工程、工業區開發、房地產開發等，在寶佳集團入主後，中工（2515）在31日首次法說會表示，中工位於土城、總銷逾500億元的中工「雲宇宙」甲區使照將在今年第4季取得，乙區預計2027年第2季前拿使照，原先中工規劃該案採銷售、租賃共同搭配。

不過在寶佳新團隊入主後，中工指出，該案將銷售策略將轉為「一次性出售」，不會以長期租賃獲取收益。

至於2023年10月鴻海（2317）集團子公司鴻運科在預售階段以75.49億元簽下該案預購意向書；中工指出，該款項將在取得使照後，雙方將簽訂成屋買賣合約，完成後會對外公告。

中工「雲宇宙」共有兩張使照，分別在今年第4季、明年第2季前取得使照，因此該案後續銷售作業，將左右今明兩年營運。

另外，預計2028年第2季交屋的「鳴森苑」，中工分回154戶加282車位，目前已售49戶加68車位，尚有105戶、214個車位可售；預計2029年第1季交屋的南港「中工雋詠」，中工則分回48戶加63車位，已售30戶加36車位，尚有18戶、27個車位可售。

土城 中工 宇宙 公共工程

延伸閱讀

經歷8次流標終於動工 國產署鄰近大巨蛋原址改建10月開工

買房遷戶籍就能省地價稅？21世紀不動產：9月22日前別漏做這一步

博晟法說會／愛膝康拚美授權、OIF日本三期明年第1季收案

善新立體停車場11月啟用　LM特區補上停車與商場機能

相關新聞

土銀購地放貸未動工比率升 建商逾18個月未興建率上揚至26％

不動產市場低迷，建商不僅推案趨緩，動工進度更遭遇多方衝擊。以土建融指標行庫土銀而言，近期購地貸款逾18個月未動工占全體購地貸款比率，由25％微幅上升至26％，主因是建商受今年土方清運新制及通膨等大環境因素影響。

土城「雲宇宙」銷售策略大轉彎 中工：採「一次性出售」、不租了

中工（2515）有四大業務，包括公共工程、民間工程、工業區開發、房地產開發等，在寶佳集團入主後，中工（2515）在31日首次法說會表示，中工位於土城、總銷逾500億元的中工「雲宇宙」甲區使照將在今年第4季取得，乙區預計2027年第2季前拿使照，原先中工規劃該案採銷售、租賃共同搭配。

台中海頓汽旅傳出易主…建商搶進成熟生活圈 核心區掀起資產重整潮

台中汽車旅館土地重整熱潮，正由七期向北屯成熟生活圈延伸。位於北屯區松竹南街、崇德六路口、三分埔公園第一排的老牌「海頓汽車旅館」31日傳出易主，基地面積約713坪，買方為深耕台中的大毅建設，未來將以現有汽旅基地進行開發，預計2028年推出地上21樓、地下5層的2、3房格局住宅大樓。

豐興31日公布新盤價！型鋼平盤 鋼筋漲200元為六周來首見

豐興（2015）31日新盤價，鋼筋每公噸漲200元，是近六周以來首見上漲，是否代表建築用鋼將迎來「金九銀十」的前奏，受到市場關注。

永豐餘攻能源轉型、材料創新 自發自用電比例達67%

永豐餘（1907）31日發布《2025年永續報告書》，揭示在醣經濟的基礎上，投入「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」的發展成效。2025年，永豐餘從燃料轉換、設備改善與更新、流程重新設計、營運調整著手，執行近40項節能減碳行動，年減碳逾8.7萬噸CO₂e，促使2025年台灣營運據點碳排放量較2024年下降5.1%，較2021年碳費基準年減少19.9%。

全支付9月強攻旅遊祭！旅韓最高享25%回饋 濟州島公車也能刷

秋日出遊季正式開跑！全支付31日宣布，9月以「旅遊」為主題盛大登場，優惠橫跨海內外，從規劃行程到踏上旅途，提供完整的一站式服務。自9月1日起，於全支付App首頁完成活動登錄，並於指定旅遊通路消費，即可享筆筆4%全點回饋；若透過App首頁下方「旅遊專區」下單，不論是預訂行程、機場接送、eSIM網卡或投保旅平險，疊加最高可享8%全點回饋，於旅遊專區消費還有機會抽中雙人日本來回機票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。