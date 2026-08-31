土城「雲宇宙」銷售策略大轉彎 中工：採「一次性出售」、不租了

中工（2515）有四大業務，包括公共工程、民間工程、工業區開發、房地產開發等，在寶佳集團入主後，中工（2515）在31日首次法說會表示，中工位於土城、總銷逾500億元的中工「雲宇宙」甲區使照將在今年第4季取得，乙區預計2027年第2季前拿使照，原先中工規劃該案採銷售、租賃共同搭配。

不過在寶佳新團隊入主後，中工指出，該案將銷售策略將轉為「一次性出售」，不會以長期租賃獲取收益。

至於2023年10月鴻海（2317）集團子公司鴻運科在預售階段以75.49億元簽下該案預購意向書；中工指出，該款項將在取得使照後，雙方將簽訂成屋買賣合約，完成後會對外公告。

中工「雲宇宙」共有兩張使照，分別在今年第4季、明年第2季前取得使照，因此該案後續銷售作業，將左右今明兩年營運。

另外，預計2028年第2季交屋的「鳴森苑」，中工分回154戶加282車位，目前已售49戶加68車位，尚有105戶、214個車位可售；預計2029年第1季交屋的南港「中工雋詠」，中工則分回48戶加63車位，已售30戶加36車位，尚有18戶、27個車位可售。