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數位沛方／創業先規劃 從九宮格下手

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

最近輔導一間新成立的公司，負責人在職場打滾了幾十年後，決定自行創業，於是開了間公司，代理一些商品，準備大展身手，希望我推薦可以幫他客製化設計有購物及分潤系統的網站設計公司，他想要做套分潤系統來完成他的創業賺錢規劃。

然而，當我問他，網站架設好後，是否規劃了行銷預算來做網站的推廣？或是打算拍攝短影音、搜尋引擎優化（SEO）等行動以帶動潛在客戶？結果不出所料，他完全沒有這方面的想法，只覺得應該有網站就會有人流帶來業績。

這也是我遇過很多工作多年的人出來創業時，最容易忽略的問題之一。

其實，現在架設網站的門檻很低，如果只是希望有個看起漂漂亮亮的網站，讓你出去跟人介紹時可以打開來看，那我建議用AI做一個就可以輕鬆滿足相關需求，但如果希望這個網站能自動幫你帶來新客人，最基本的，SEO及AEO（AI推薦優化）則是最基本要做的事情，但如果產品本身搜尋量不大，那就必須搭配社群跟廣告來刺激消費者的相關需求，才有可能進一步帶動業績。

但談到寫文章、做短影音跟投放廣告，也不是隨隨便便做就會有效，要先了解你的目標客群以及痛點，同時也要清楚知道，自己和競爭對手相比，有哪些優勢？

如果自己都想不出優勢，那麼消費者也沒有道理要選擇你。

在訪談當下發現，這位創業者都沒好好思考過上述的問題，於是我建議他先從商業九宮格下手。九宮格中包含了你的目標客群是誰之外，你也必須想好如何接觸到這群潛在消費者，並且跟他們建立良好的顧客關係。

若對於目標客群沒有想法，我會建議搭配AI工具來建立，提供商品資訊，請AI幫你針對商品建立人物誌，這時候人物誌中，會包含潛在客群可能的痛點跟溝通方式，還有該如何曝光才能接觸到這些客群，透過這樣的方式可以協助初步了解潛在客戶樣貌及接觸方式及溝通重點。

此外，這個廠商因為代理不少商品，他詢問該優先推哪個產品？這時候建議可以透過像Google Trends這種免費的網頁工具，以產品關鍵字去了解過去幾年間，哪些產品的需求量增加，以及增加的時機點，如此便能提前做好準備，而不是等到別人都在推某支產品時，才跟著急急忙忙推出。因為，在缺乏有效的事前規劃下，只是跟風推產品，很難有好的效益。

想要創業的老闆，通常是希望達成自己的某些理念，或是希望得到更好的收入，但若沒有先做好規劃跟梳理，即使認真經營也無法得到期望的效益，那就會非常可惜。

創業 搜尋引擎 網站

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