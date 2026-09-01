商業興觀點／前進越南綠能整合新戰場

近期地緣政治風險升高，使能源價格與供應穩定性再度成為全球製造業關注焦點，能源安全不再是遠方的地緣政治議題，而是深刻影響工廠能否穩定生產、訂單能否如期交付的現實挑戰。對越南而言，這項壓力尤其明顯。

過去越南憑藉低成本製造、外資湧入與快速工業化，成為全球供應鏈重組下的重要製造基地；但當傳統能源供給不足、進口燃料價格波動與電網承載壓力同步升高，越南能源轉型已是攸關產業韌性與出口競爭力的基礎工程。

越南綠色能源市場正出現結構性轉折。過去市場焦點多放在太陽能、風電等再生能源裝置容量，但現在關鍵問題已轉為：綠電能否穩定併網？電網能否承接？工廠能否穩定用電？

目前越南電力系統總裝置容量已接近90GW，年用電規模逾3,000億度，隨工業化與外資製造聚落擴張持續成長。隨太陽能和風電增加，越南開始面臨現實問題：電雖然發得出來，但不一定送得出去、用得穩。部分地區電網負荷過重，甚至出現綠電被迫減少發電的情況。

當再生能源占比提高後，就必須搭配儲能系統調節，避免電力供應波動、影響電網穩定。這代表越南綠能市場已從「多蓋電廠」進入「讓綠電穩定使用、有效管理、形成交易價值」的新階段。

對台灣廠商而言，越南市場的機會不只是賣太陽能板、儲能設備或節能產品，而是提供一套能幫工廠解決問題的整合方案。越南電子、資通訊、紡織製鞋、塑膠、金屬製造等外銷產業，正面臨國際品牌淨零要求、歐盟碳邊境調整機制與供應鏈碳盤查壓力。對這些企業來說，能否用到綠電、提出清楚的碳足跡資料，並維持穩定供電，已逐漸成為外資是否擴廠、品牌是否下單的重要條件。

此外，越南政府已要求近2,000家大型企業進行溫室氣體盤查，並規定高耗能企業進行能源審計與改善，未來將進一步帶動能源管理系統、智慧監控與節能診斷需求。

進入越南市場，台商宜採取「先工廠、後園區」的布局策略。

第一步可先在外銷製造工廠建立示範案，驗證儲能、智慧能源管理、節能診斷與碳管理成效。

第二步再擴大至北寧省等外資製造聚落，對接具綠電、儲能、碳管理與能源韌性需求的工業園區。

實務上，業者可與園區營運方、在地顧問、工程承包商及公協會合作，由越方協助行政審批、場域與客戶對接、施工維運，台灣則輸出核心技術、儲能控制、AI能源管理與系統整合能力。

越南市場給台商的啟示是：未來競爭不只是誰的設備效率較高，而是誰能幫工廠穩住用電、幫園區取得綠電，以及幫供應鏈守住訂單。這正是台灣創能、儲能與節能業者，從產品出口升級為系統解方夥伴的關鍵時刻。