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台中海頓汽旅傳出易主…建商搶進成熟生活圈 核心區掀起資產重整潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中海頓汽旅傳出易主，建商搶進成熟生活圈，核心區掀起資產重整潮。記者宋健生／攝影
台中海頓汽旅傳出易主，建商搶進成熟生活圈，核心區掀起資產重整潮。記者宋健生／攝影

台中汽車旅館土地重整熱潮，正由七期向北屯成熟生活圈延伸。位於北屯區松竹南街、崇德六路口、三分埔公園第一排的老牌「海頓汽車旅館」31日傳出易主，基地面積約713坪，買方為深耕台中的大毅建設，未來將以現有汽旅基地進行開發，預計2028年推出地上21樓、地下5層的2、3房格局住宅大樓。

城市重劃趨勢智庫分析，當重劃區大面積土地逐漸被建商購入，成熟商圈內的汽車旅館、餐廳、停車場及老舊建築，將成為下一階段的獵地重點。

海頓汽車旅館易主，象徵北屯土地市場正從重劃區的「第一次開發」，邁向成熟城市的「第二次開發」。

根據目前實價登錄及地籍資料，此案已揭露兩筆交易，總價分別為2億1,655萬元及1億6,055萬元，合計約3.77億元，取得建物二分之一持分；部分土地成交單價最高達每坪260萬元，其餘持分的完整交易內容，有待後續實價登錄揭露。

城市重劃趨勢智庫分析，這筆交易值得關注的，不只是部分土地價格改寫崇德段紀錄，更反映建商獵地範圍正從新興重劃區素地，轉向成熟生活圈內的低度利用資產

海頓汽車旅館建物完成於民國88年1月11日，建坪約795.10坪，為地上2層RC造建築，屋齡已達28年，據了解，租約剛好在今天到期。

基地除了具備713坪完整規模，三面臨路，更坐擁三分埔公園第一排永久棟距，周邊崇德商圈、十一期、十四期及洲際生活圈逐漸串聯，具備住宅重新開發條件。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，過去汽車旅館多設於主要道路、商圈入口或城市發展初期的外圍地帶，通常具有基地完整、臨路條件佳及土地面積較大的優勢。

隨著城市版圖持續擴張，昔日外圍區位逐漸成為今日成熟核心，汽車旅館原有的營業價值，也開始轉化為土地與建築開發價值。

柯昇沛表示，建商表面上買下的是一間汽車旅館，實際看中的卻是一塊產權相對完整、位於成熟生活圈，並且能夠快速展開規劃的大面積基地。

相較於逐筆收購、整合不同地主，直接取得完整汽旅基地，不僅能降低整合風險，也能縮短開發時程。對大型建商而言，節省的時間與不確定性，往往比土地單價更具價值。

除了公園首排與完整基地條件，海頓汽車旅館距離屋齡滿30年僅剩約兩年。未來若經結構安全評估並符合危老重建相關規定，建商將爭取容積獎勵，進一步增加土地開發效益。

交通建設也是區域長期發展的重要題材。台中捷運紅線崇德豐原線，目前仍處於可行性研究階段，初步規劃沿崇德路向北串聯豐原。基地鄰近規劃中的北屯區公所站點，若未來路線順利核定推動，將進一步提升崇德商圈的交通可及性。

若參考部分土地最高成交單價每坪260萬元，並納入整體土地取得、拆除、營造、管銷及財務成本，市場推估未來推案單價可能挑戰每坪83萬元以上。

不過，最終價格仍須視實際土地成本、容積條件、產品規劃及推案時點而定。若市場推估成真，將有機會再度推升北屯成熟生活圈的房價天花板。

柯昇沛表示，北屯近年人口、住宅與商業機能快速成長。崇德商圈、十一期、十四期及洲際娛樂商圈逐漸連成一線，形成台中北側重要的城市發展軸線。

十四期持續釋出大型住宅開發案，加上漢神洲際購物廣場、台中巨蛋等重大投資逐步推進，北屯的區域定位已從單純住宅聚落，進一步轉向結合居住、商業、休閒及大型公共建設的成熟生活圈。

這場資產重整的核心，不只是拆除舊建物、興建新住宅，而是讓位於城市核心、使用強度較低的土地，重新回應人口結構、居住需求與商業發展。

目前房市仍處於信用管制後的盤整期，但大型建商並未完全停止購地，而是將資金集中於條件更完整、開發風險較低的土地。

公園首排、完整基地、成熟生活機能、潛在容積效益與未來軌道建設，正成為建商評估土地價值的重要條件。

這也代表土地市場正在加速分化。缺乏機能與人口支撐的區域，可能面臨較長的去化時間；位於成熟生活圈、產權完整且具有稀缺性的基地，仍具有相對穩定的開發需求。

柯昇沛表示，從七期延伸至北屯，台中土地市場正在形成新的資產重整軸線。未來真正稀缺的，可能不只是尚未開發的空地，而是位於成熟生活圈內，具備完整產權、良好交通與快速開發條件的大型基地。

當城市核心素地愈來愈少，汽車旅館也不再只是旅宿設施，而可能成為建商眼中的「地產金礦」。

海頓汽車旅館易主，只是這波資產重整的其中一站。隨著台中城市核心持續擴張，更多低度利用土地將被重新定價，也將推動成熟生活圈進入下一階段的城市更新。

台中 建商 資產 重劃區 汽車旅館

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