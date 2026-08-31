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為客築夢到資源再利用 信義房屋「築夢工地」將永續理念融入展區設計

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義「築夢工地」最後一天，台灣地方創生基金會長期合作夥伴「三小文創」創辦人李宜倩，分享地方創生與食農推廣經驗。圖／信義房屋提供
信義「築夢工地」最後一天，台灣地方創生基金會長期合作夥伴「三小文創」創辦人李宜倩，分享地方創生與食農推廣經驗。圖／信義房屋提供

一座展場，能否在閉展後持續循環？信義企業集團以「築夢工地」參與第五屆亞太永續博覽會，打造96%可回收再利用的展場，三天吸引逾千人次到場，實踐45年永續行動。

第五屆亞太永續博覽會於8月27日至29日在台北世貿一館圓滿落幕，信義企業集團以「築夢工地」為題，將45年來「為客築夢、同仁追夢、社區圓夢」的永續行動，轉化為民眾可以走進、互動的展覽空間。從租賃鷹架、回收布料到舊制服再製，展場結構與製作物有96%可進入回收或重複使用流程；本次展覽亦完成碳排放估算，總排放量為820.41 kgCO₂e。

走近展區，4公尺高的鷹架構成一座正在進行中的「工地」：0至2公尺是民眾穿梭、互動與認識展覽內容的主要區域；中層以回收布料呈現三大主題；頂層則以大型視覺設計吸引遠處人潮。相較於使用一次性木作的傳統搭建方式，信義希望讓展位本身體也成為永續實踐的一環，邀請民眾從空間設計開始，看見企業如何一步步建構永續好生活。

策展人信義策展夥伴永續發展主任陳姿瑜表示：「我們希望『築夢工地』不只是陳列永續成果的展位，而是一個讓民眾願意走進來、停下來互動的空間。展區內每一項設計都兼顧故事性與再利用性，讓大家在看展的過程中，自然理解信義如何把永續行動帶進日常生活。」

循環概念也延伸到第一線同仁每天穿著的制服。此次蒐集門市汰換的夏季制服，交由在地團隊重新裁製為「賞屋服務帶看包」，以房仲人員帶看時需收納物品的需求出發，讓原本承載服務記憶的制服，在退役後以新的形式回到同仁工作現場。展期結束後，這些帶看包將以適切方式回饋信義同仁，延續制服的價值。

8月29日展覽第三天，也是最後一天，信義展區安排三場永續沙龍，讓展區從靜態展示轉為面對面的交流現場。首場沙龍由策展人「半隻羊」帶領民眾走訪展區，分享永續策展理念；第二場邀請信義房屋「社區一家」合作夥伴──雲林小太陽老人日間照顧中心葛韋成，分享長照議題及質地飲食概念；第三場則由台灣地方創生基金會長期合作夥伴「三小文創」創辦人李宜倩，分享地方創生與食農推廣經驗。三場講座皆有眾多民眾踴躍參與，現場交流熱絡。

展覽落幕後，永續行動仍持續推進。從搭建到撤展，信義同步規劃展覽資源的後續去向：租賃鷹架、回收地毯及LED燈具將歸還業者持續使用，展布則將於信義房屋後續展覽中再利用，讓展場材料延續其價值。

第五屆亞太永續博覽會信義企業集團以「築夢工地」為題，將45年來「為客築夢、同仁追夢、社區圓夢」的永續行動，轉化為民眾可以走進、互動的展覽空間。圖／信義房屋提供
第五屆亞太永續博覽會信義企業集團以「築夢工地」為題，將45年來「為客築夢、同仁追夢、社區圓夢」的永續行動，轉化為民眾可以走進、互動的展覽空間。圖／信義房屋提供

信義「築夢工地」最後一天，「社區一家」合作夥伴──雲林小太陽老人日間照顧中心葛韋成，分享長照議題及質地飲食概念。圖／信義房屋提供
信義「築夢工地」最後一天，「社區一家」合作夥伴──雲林小太陽老人日間照顧中心葛韋成，分享長照議題及質地飲食概念。圖／信義房屋提供

信義房屋 永續 工地

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