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全支付9月強攻旅遊祭！旅韓最高享25%回饋 濟州島公車也能刷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
使用全支付購買旅遊商品抽「虎利」應援手燈、襪子等療癒周邊。圖／全支付提供
使用全支付購買旅遊商品抽「虎利」應援手燈、襪子等療癒周邊。圖／全支付提供

秋日出遊季正式開跑！全支付31日宣布，9月以「旅遊」為主題盛大登場，優惠橫跨海內外，從規劃行程到踏上旅途，提供完整的一站式服務。自9月1日起，於全支付App首頁完成活動登錄，並於指定旅遊通路消費，即可享筆筆4%全點回饋；若透過App首頁下方「旅遊專區」下單，不論是預訂行程、機場接送、eSIM網卡或投保旅平險，疊加最高可享8%全點回饋，於旅遊專區消費還有機會抽中雙人日本來回機票。

此外，在韓國消費只要認明ZeroPay或HIVEX標誌即可輕鬆支付。秋季更獨家攜手韓國三大百貨之一的首爾現代百貨（The Hyundai Seoul）推出滿千送百加碼，最高享25%全點回饋。同時，全支付亦已支援濟州島公車支付，免去準備零錢或儲值交通卡的麻煩，讓韓國之旅從在地移動到購物享樂皆能一機搞定、隨心暢遊。

10月連假機位、年底出國行程到寒假早鳥檔期，秋天正是敲定旅程的最佳時機。自2026年9月1日起至9月28日止，只要於消費前至全支付App完成活動登錄，於指定合作夥伴實體或線上通路購買旅遊商品並以全支付付款，即可不限金額、筆筆享4%全點回饋，活動期間每帳號最高回饋400全點。

此外，消費還可加碼抽全支付吉祥物「虎利」限定周邊；合作通路涵蓋雄獅旅遊、可樂旅遊、五福旅遊，以及KKday、易遊網、JetFi Mobile與AsiaYo等旅遊品牌，無論是海外跟團、國內小旅行，或是預訂機票、住宿、交通與景點票券，從規劃旅程的第一步就開始累積回饋。

過往旅遊消費長期分散於各家平台，用戶往往需重複註冊與逐欄填寫資料，準備流程繁瑣。對此，全支付App首頁內建的「旅遊專區」整合燦星旅遊、肯驛旅遊、UGO、JetFi Mobile與富邦產險，將行程、機場接送、eSIＭ網卡到旅平險投保一站式備齊；透過跨平台生態系串聯，系統可自動帶入常用訂購資料，讓行前準備流程大幅簡化，省時又便利。

全支付「旅遊專區」自9月1日起至12月31日止推出常態優惠，不限金額與次數，筆筆享1%全點回饋（每帳號每月最高100全點）；活動期間註冊的新會員，當月首筆消費滿千再加碼3%全點回饋（每帳號最高100全點），搭配旅遊通路4%回饋活動，疊加最高享8%全點回饋。不僅如此，活動期間於旅遊專區消費不限金額，更有機會抽中「雙人日本來回機票」。

韓國為國人短程出國首選！全支付開創跨國交通與購物新體驗，現已支援搭乘濟州島公車，讓國人赴韓搭車免備零錢或儲值交通卡，車資同享3.5%全點回饋，讓韓國之旅從在地移動到購物都能隨心累點。

除了交通場景突破，在韓國舉凡餐飲、購物到醫美，只要認明ZeroPay或HIVEX標誌即可直接以全支付付款。自2026年7月1日起至9月30日止，於指定合作門市結帳，不僅免收1.5%海外交易手續費，筆筆再享3.5%全點回饋（單筆最高350全點）；單筆消費滿萬加碼5%全點回饋（單筆最高850全點），每月最高可拿1,000全點。活動期間註冊的新會員更有專屬加碼，當月消費額外享5%全點回饋（當月最高100全點），基礎回饋合計最高達 15%。

隨著9月秋季新品與換季活動展開，本季全支付特別獨家攜手韓國三大百貨之一的首爾現代百貨（The Hyundai Seoul），單筆消費滿千次月即可獲得100全點回饋，打造舒壓購物體驗。搭配各項加碼優惠，旅韓消費疊加最高可享有25%的超感回饋。

濟州島 全支付 公車 旅遊

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