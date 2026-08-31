快訊

檢調調查欣興PCB產地 公司最新重大訊息說明來了

日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

聽新聞
0:00 / 0:00

看房市景氣…合庫：量縮價盤整 預售屋仍保守、中古屋會回溫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
看未來房市景氣，合庫：量縮價盤整，預售屋仍保守、中古屋會回溫。聯合報系資料照
看未來房市景氣，合庫：量縮價盤整，預售屋仍保守、中古屋會回溫。聯合報系資料照

合庫金控今日召開第二季法說會，對於房市景氣的研判成為矚目焦點。合庫銀行認為，近來的買賣移轉棟數的回溫，是由於預售屋交屋潮導致，除了以「量縮價盤整」來形容房市格局之外，也分析中古屋與預售屋將為兩樣情，中古屋市場買氣會回溫，但預售屋仍保守；此外，年底前央行鬆綁信用管制可能性仍偏低。

對於青安3.0的買氣，合庫與一銀的情況則有所不同，一銀8月的青安3.0的買氣比起7月的「末班車潮」更高，但合庫則以7月的青安2.0末班車潮來到高峰，內部統計顯示，8月共受理400多件，金額在30至40億元，但仍以7月申貸63億元的末班車效應最高，8月算是「回到正常」。合庫也表示，目前已陸續完成10幾件青安3.0的撥貸，金額約2億元左右。

合庫指出，由於銀行法第72之2的限制，合庫的比率仍偏高，因此不動產放款幾乎零成長，其中土建融還負成長。合庫內部統計，8月底房貸餘額為8950億元，較去年底增加130億元，成長1.5%，主要動能來自青安及先前的既有預售屋交屋潮，且估計下半年仍有交屋潮支撐，目前沒有排撥情形。至於土建融，115年7月底的餘額為1550多億元，較114年底減少約20億元，年減4.4%，合庫在選案上更為謹慎，以優良建商與都更危老為承作目標。

合庫也盤點，沒有四貸同堂：「只有雙貸同堂」，分別是房貸與信貸，合計「雙貸」件數3000多件，餘額200多億元，占房貸擔保案件比率2%，風險可控。

合庫 中古屋 預售屋 青安

延伸閱讀

合庫金法說會／前7月獲利160.7億元、年成長33.2% 總資產5.4兆

「青安3.0」婚育買盤助攻 台灣房屋：8月房市月增6.5%、年增10.9%

央行9月是否升息？合庫徐千婷：央行的腳是否踩下去看四個因素

民俗月影響 中信房屋：8月交易量月減1.6%、年增3.4%

相關新聞

土銀購地放貸未動工比率升 建商逾18個月未興建率上揚至26％

不動產市場低迷，建商不僅推案趨緩，動工進度更遭遇多方衝擊。以土建融指標行庫土銀而言，近期購地貸款逾18個月未動工占全體購地貸款比率，由25％微幅上升至26％，主因是建商受今年土方清運新制及通膨等大環境因素影響。

高雄萬豪酒店展現創意 「沉浸式婚禮劇場」在準新人圈引發熱烈迴響

高雄萬豪酒店展現創意強攻喜宴商機，以「沉浸式婚禮劇場」為核心概念，將婚宴場景、餐飲、花藝、燈光、音樂與婚禮流程完整串聯，吸引百位準新人及親友熱情參與，成功打造南台灣婚宴新體驗的品牌實力。

永豐餘攻能源轉型、材料創新 自發自用電比例達67%

永豐餘（1907）31日發布《2025年永續報告書》，揭示在醣經濟的基礎上，投入「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」的發展成效。2025年，永豐餘從燃料轉換、設備改善與更新、流程重新設計、營運調整著手，執行近40項節能減碳行動，年減碳逾8.7萬噸CO₂e，促使2025年台灣營運據點碳排放量較2024年下降5.1%，較2021年碳費基準年減少19.9%。

全支付9月強攻旅遊祭！旅韓最高享25%回饋 濟州島公車也能刷

秋日出遊季正式開跑！全支付31日宣布，9月以「旅遊」為主題盛大登場，優惠橫跨海內外，從規劃行程到踏上旅途，提供完整的一站式服務。自9月1日起，於全支付App首頁完成活動登錄，並於指定旅遊通路消費，即可享筆筆4%全點回饋；若透過App首頁下方「旅遊專區」下單，不論是預訂行程、機場接送、eSIM網卡或投保旅平險，疊加最高可享8%全點回饋，於旅遊專區消費還有機會抽中雙人日本來回機票。

看房市景氣…合庫：量縮價盤整 預售屋仍保守、中古屋會回溫

合庫金控今日召開第二季法說會，對於房市景氣的研判成為矚目焦點。合庫銀行認為，近來的買賣移轉棟數的回溫，是由於預售屋交屋潮導致，除了以「量縮價盤整」來形容房市格局之外，也分析中古屋與預售屋將為兩樣情，中古屋市場買氣會回溫，但預售屋仍保守；此外，年底前央行鬆綁信用管制可能性仍偏低。

燁輝開盤 9月內銷鍍鋅烤漆鋼漲500元、不銹鋼烤漆漲1,500元、外銷平盤

燁輝（2023）31日開新盤價，9月內銷鍍鋅烤漆鋼每公噸漲500元，不銹鋼烤漆漲1,500元；外銷平盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。