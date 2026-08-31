看房市景氣…合庫：量縮價盤整 預售屋仍保守、中古屋會回溫

合庫金控今日召開第二季法說會，對於房市景氣的研判成為矚目焦點。合庫銀行認為，近來的買賣移轉棟數的回溫，是由於預售屋交屋潮導致，除了以「量縮價盤整」來形容房市格局之外，也分析中古屋與預售屋將為兩樣情，中古屋市場買氣會回溫，但預售屋仍保守；此外，年底前央行鬆綁信用管制可能性仍偏低。

對於青安3.0的買氣，合庫與一銀的情況則有所不同，一銀8月的青安3.0的買氣比起7月的「末班車潮」更高，但合庫則以7月的青安2.0末班車潮來到高峰，內部統計顯示，8月共受理400多件，金額在30至40億元，但仍以7月申貸63億元的末班車效應最高，8月算是「回到正常」。合庫也表示，目前已陸續完成10幾件青安3.0的撥貸，金額約2億元左右。

合庫指出，由於銀行法第72之2的限制，合庫的比率仍偏高，因此不動產放款幾乎零成長，其中土建融還負成長。合庫內部統計，8月底房貸餘額為8950億元，較去年底增加130億元，成長1.5%，主要動能來自青安及先前的既有預售屋交屋潮，且估計下半年仍有交屋潮支撐，目前沒有排撥情形。至於土建融，115年7月底的餘額為1550多億元，較114年底減少約20億元，年減4.4%，合庫在選案上更為謹慎，以優良建商與都更危老為承作目標。

合庫也盤點，沒有四貸同堂：「只有雙貸同堂」，分別是房貸與信貸，合計「雙貸」件數3000多件，餘額200多億元，占房貸擔保案件比率2%，風險可控。