燁輝開盤 9月內銷鍍鋅烤漆鋼漲500元、不銹鋼烤漆漲1,500元、外銷平盤

燁輝（2023）31日開新盤價，9月內銷鍍鋅烤漆鋼每公噸漲500元，不銹鋼烤漆漲1,500元；外銷平盤。

燁輝表示，經濟合作暨發展組織(OECD)最新數據顯示，第2季主要經濟體GDP季增0.5%，較第1季0.4%成長，反映全球經濟景氣仍具一定韌性。

台灣受惠AI需求持續強勁，出口、投資及內需動能同步增強，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告大幅上調台灣今年GDP成長率預測，由8.9%調升至11.6%，可望創近40年來最高成長動能；另2027年成長預測由4.7%上調至7.5%，顯示台灣經濟成長動能仍維持強勁。

燁輝指出，世界鋼鐵協會最新公布 7 月全球粗鋼產量為1.49億公噸、年減0.3%。其中，大陸粗鋼產量7,693公噸、年減3.6%。

隨著傳統淡季逐步進入尾聲，在成本支撐及旺季備貨預期帶動下，中國大陸鋼價止跌回升，尤其印尼因缺水導致當地鋼廠將於9月減產，訂單滿檔，交期延長，熱軋最新出口報價走高。

此外，歐美市場多有表現，歐盟已於7月正式實施新一輪鋼鐵防衛措施，有助於當地鋼價逐步走強。美國鋼價穩定居高，粗鋼周產量平均達182萬公噸、產能利用率平均逾 80%，加上鋼廠交期拉長，主要鋼廠持續調高熱軋報價，使美國鋼價延續高檔偏強格局。

原物料行情方面，鐵礦砂每公噸逼近百元大關，中國大陸焦煤因政策監管、供給偏緊影響而走高，8月均價每公噸240美元。另8月中旬起高溫雨季影響減弱，終端需求改善，帶動鋼材價格自8月初回升。

燁輝指出，綜觀美國、亞洲、歐洲全球三大主要鋼市同步上揚，包括寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻，等主要鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，亞洲鋼市反轉訊號明確，主基調「趨穩回升」。

整體而言，中東局勢動盪仍為全球經濟主要不確定因素，油價波動帶來通膨疑慮，但主要經濟體展現韌性，加上美國升息機率降低、貨幣緊縮壓力逐步減輕，整體市場氣氛已較前期改善，考量近期原料成本逐步墊高，加上供需結構逐步轉佳，燁輝審慎評估後調漲盤價，並搭配多元配套方案，與下游產業共同掌握後續市場商機。