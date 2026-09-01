業界籲降危老都更備呆提列

銀行不動產授信備抵呆帳提列比率為1.5%，較一般放款高，金總建議符合危老或都更案件備呆提存比照正常授信資產提列1%。對此，金管會回應，配合「健全房地產市場方案」重要政策，目前仍以防止房市炒作及資金過度流入不動產市場為主，如未來整體房市政策調整，會適時檢視相關規範。

金融總會年度金融建言白皮書指出，為鼓勵銀行業助力危老建築物重建及都市翻新，建議主管機關研議針對屬依都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例或其他配合相關政策重建案件，所申請不動產貸款備抵呆帳提存比率，得比照正常授信資產。，

金管會回應意見指出，2014年12月4日函要求銀行辦理不動產授信備抵呆帳提列比率應至少達1.5%，控管目的在使銀行注意不動產貸款集中度風險，以強化風險承擔能力。

金管會強調，考量現行不動產授信風險仍然存在，金管會配合「健全房地產市場方案」及重要政策，仍以防止房市炒作及資金過度流入不動產市場為主，而備抵呆帳提存是銀行因應不動產景氣波動重要風險抵禦措施，建議維持現行規範。如未來整體房市政策有調整，或都更危老案件因該函釋導致資金取得困難，金管會將配合政策適時檢視相關函釋規範。