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高雄萬豪酒店展現創意 「沉浸式婚禮劇場」在準新人圈引發熱烈迴響

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄萬豪酒店以羅馬神話太陽神命名的「阿波羅禮堂」，可容納300位賓客，滿足中西式婚宴規劃。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店以羅馬神話太陽神命名的「阿波羅禮堂」，可容納300位賓客，滿足中西式婚宴規劃。圖／高雄萬豪提供

高雄萬豪酒店展現創意強攻喜宴商機，以「沉浸式婚禮劇場」為核心概念，將婚宴場景、餐飲、花藝、燈光、音樂與婚禮流程完整串聯，吸引百位準新人及親友熱情參與，成功打造南台灣婚宴新體驗的品牌實力。

高雄萬豪酒店行銷企劃協理吳采彤表示，新世代新人對婚禮的期待，已經逐漸從「辦一場宴席」轉向「打造一段專屬回憶」，婚宴不再只是餐飲與場地的選擇，而是整合視覺美學、餐飲體驗、婚禮儀式與賓客互動的完整策展。

吳采彤指出，「沉浸式婚禮劇場」的創意，為正在籌備婚禮的新人提供更多靈感與想像，新人對於整體場景營造、婚宴餐飲及酒店服務留下深刻印象，積極詢問婚宴方案與場地細節，反應相當熱烈。

過程中，高雄萬豪酒店婚宴專案以「樂宴酣、品幸福、享尊寵、喜鴛侶」四大面向整合婚宴服務，從餐飲、婚禮布置到新人服務一次到位。

婚宴餐飲部分，由酒店頂級廚藝團隊打造精選桌菜，席間提供鮮榨果汁、軟性飲料及精選紅酒暢飲；婚宴現場則配備專業主持人、花藝布置、精美菜單、蛋糕及香檳塔等完整配套。

對新人來說，婚禮當天最需要安心感與專注於彼此，高雄萬豪特別提供新娘專屬管家服務、新娘休息室及新人點心，並免費贈送豪華客房住宿一晚及雙人早餐，另享婚宴期間4小時免費停車，讓新人從婚禮籌備到宴會當天，都能享有完整而貼心的服務。

吳采彤表示，高雄萬豪酒店婚宴方案每席10位、每桌23,980元起加10%服務費，最低席開10桌，將婚宴餐飲、主持、花藝、婚宴用品、新人服務與住宿等一次整合，讓新人不必為婚宴細節四處奔波。

此外亦提供多項專屬禮遇，包括拍照背板與迎賓甜點吧加購優惠、婚宴菜色試菜享8折、宴客期間親友住宿優惠價等，選擇在此舉辦婚宴還享有婚紗場地拍攝免費好康，打造完整的幸福旅程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄萬豪酒店「南台灣首見沉浸式婚禮劇場」，賓客反應熱烈，新人對於婚宴方案詢問度高。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店「南台灣首見沉浸式婚禮劇場」，賓客反應熱烈，新人對於婚宴方案詢問度高。圖／高雄萬豪提供

高雄萬豪酒店婚宴25桌以上免費加贈迎賓甜點吧，引發熱烈迴響。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店婚宴25桌以上免費加贈迎賓甜點吧，引發熱烈迴響。圖／高雄萬豪提供

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