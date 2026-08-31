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「青安3.0」婚育買盤助攻 台灣房屋：8月房市月增6.5%、年增10.9%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「青安3.0」針對婚育家庭，上調貸款額度，讓原本就有購屋規劃的小夫妻，更有底氣勇敢買，8月年輕夫妻購屋比例明顯增加。圖為示意圖。聯合報系資料照
「青安3.0」針對婚育家庭，上調貸款額度，讓原本就有購屋規劃的小夫妻，更有底氣勇敢買，8月年輕夫妻購屋比例明顯增加。圖為示意圖。聯合報系資料照

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年8月價量變化，和7月相較，其中桃園月增11.2%，新北市8.6%，表現最亮眼；年增部分桃園市16.9%，新北市15.9%。整體而言，六都+新竹縣市，整體月增6.5%，年增10.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，股市高點震盪，許多民眾資金規劃從激進轉向保守，且目前限貸令尚未鬆綁，因此房市高價區例如台北市，維持原本的購屋步調，而中南部家庭房型總價在「青安3.0」範圍內，需求穩定，因此青安政策的受益效果較大。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年8月購買房地產時機」指標為90.03點，較7月下跌0.1點。

張旭嵐分析，「青安3.0」新增資格限制，既排富也排老，因此上路後並無掀起購屋熱潮，不過因為針對婚育家庭，上調貸款額度，讓原本就有購屋規劃的小夫妻，更有底氣勇敢買，8月年輕夫妻購屋比例明顯增加，總價1,500~1,800萬元的家庭房型，包括大兩房，小三房，詢問度增加。

青安 房市 六都

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