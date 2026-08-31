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台灣中油舉辦安全衛生觀摩研討會 強化職安管理

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油今日舉辦安全衛生觀摩研討會。圖／中油提供
中油今日舉辦安全衛生觀摩研討會。圖／中油提供

中油今日於煉製事業部宏南活動中心舉辦115年安全衛生觀摩研討會，並以「邁向零事故與零容忍：建構安全衛生與友善職場之管理實務」為主題，邀請產、官、學、研各界共同參與，透過專題演講、經驗交流與智慧工安成果展示，分享職業安全衛生管理實務，促進跨領域交流學習。

中油指出，面對各項作業風險，中油秉持零容忍態度，深化安全文化與管理責任，朝零事故願景邁進。

中油董事長方振仁致詞時指出，近年持續推動安衛環管理制度化、智慧化，導入智慧監測、數位管理及預知保養等措施，強化風險辨識、預警與應變能力，以提升設備可靠度與現場安全管理效能。安衛環工作沒有完成式，只要風險仍然存在，「零事故」就不能視為理所當然，對於任何可能危及安全的行為，更要以「零容忍」態度落實於每一項決策及作業，將安全文化內化為全體同仁的共同責任。

此次研討會邀請勞動部職業安全衛生署署長林毓堂，以「從法規遵循到風險治理：職安衛政策重點與企業防災實務」為題，分享我國職業安全衛生政策推動方向及企業防災管理重點；其他研討主題則涵蓋製程安全管理、智慧工安應用、職安衛管理、防災應變管理、事故案例分享及健康職場推動等議題。

中油表示，能源產業除肩負穩定供應能源的責任，更須確保生產、銷售、儲運等各項作業安全。面對能源轉型與產業環境變化，台灣中油將持續強化教育訓練、風險評估及防災演練，落實「零事故、零容忍」安全管理目標，打造安全、健康、友善的工作環境。

職場 工安 中油

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