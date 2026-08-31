永豐餘能源轉型加速！年減碳8.7萬噸、生質能發電2.1億度

永豐餘（1907）31日發布《2025年永續報告書》，揭示在醣經濟的基礎上，投入「低碳低耗能」、「全循環經濟」及「非塑材料」的發展成效。2025年，永豐餘從燃料轉換、設備改善與更新、流程重新設計、營運調整著手，執行近40項節能減碳行動，年減碳逾8.7萬噸CO₂e，促使2025年台灣營運據點碳排放量較2024年下降5.1%，較2021年碳費基準年減少19.9%。

因應氣候變遷與碳有價時代來臨，永豐餘聚焦「能源轉型」與「材料創新」雙引擎。在能源轉型方面，運用生質能發展獨有的「三態綠電」——固態資源循環燃料、液態木質素、氣態沼氣，建立具彈性的能源結構低碳化模式，強化自身供電韌性。2025年永豐餘三事業群(工紙、林漿紙、消費品)生質能發電量達2.1億度，總自發自用電比例達67%。

永豐餘擁有全台最大木質素與沼氣發電機組。生產紙漿與文化用紙的花蓮廠，於2025年籌畫新建高效率木質素生質能發電設施，裝置容量將由18,000 kW提升至43,500 kW，木質素濃度由65%提高至85%，年發電量倍增，預估未來每年減少10.5萬噸CO₂e排放。生產工業用紙的新屋廠，獨家培育的厭氧菌四小時內可分解90%的有機質，產生的碳排僅傳統焚化方式的四分之一，並可產出甲烷濃度高達88%的沼氣，供生質能發電使用。

在材料創新領域，永豐餘開發全紙基可分解結構，依循永豐餘學院院長何壽川的「醣基材料」洞見，讓碳持續留存於產品與循環之中，不排放至大氣。其中，Barrier Layer(阻隔層)已完成初步開發，應用於紙杯與紙餐盒，盛裝熱飲、冷飲或食品時均能有效防止滲漏，讓包裝邁向更高程度的環境友善。另有木漿抽絲技術，以自行開發的離子液體、低溫工藝溶解木漿纖維，紡製成紗，目標是讓紡織原料從聚酯逐步轉向再生纖維。

永豐餘指出，創新是永續成長的根本，有鑑於資源循環雙法已完成三讀，未來將以既有全循環經濟模式，進一步接軌 ISO 59000系列國際標準，從綠色設計、源頭減量、延長產品壽命及生產者責任四大面向深化布局，推動跨廠、跨公司資源循環再利用，建構具競爭力的循環價值鏈，打造高韌性低碳能源生態系，實踐對環境與社會的長遠承諾。