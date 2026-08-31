民眾購屋信心回溫 永慶：8月交易量月增6%、年增17%

國內景氣燈號連8紅、出口連33紅，國內經濟成長動能強勁，主計總處上修今年經濟成長率達11.05%，飆出39年新高紀錄，讓民眾購屋信心回穩，但暑假出遊、時序進入民俗月以及南部大豪雨干擾等因素影響交易表現，讓8月全國交易量較7月小幅增長。

根據永慶房產集團統計：與7月相比，全國交易量月增6%，六都、新竹縣市大都呈現量增走勢，僅高雄因大豪雨停班課影響而持平，其餘縣市均量增，其中台北月增9%，新北月增16%，桃園量增9%，新竹縣市月增6%，台中月增4%，台南月增3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常7至8月是暑假出遊旺季，排擠看屋、購屋行程，原本房市交易就相對清淡，而今年7月因巴威颱風來襲，多個縣市停班課，干擾房仲帶看及簽約安排，7月全國房市交易量僅較6月增加1%。

反觀8月天氣相對穩定，除了南部因近期連日大豪雨受衝擊外，其他都會區民眾看屋活動回歸正常，加上國內經濟穩定成長，購屋信心回升，以及台股持續高檔震盪，部分投資人選擇獲利了結後將資金轉向不動產，也為房市增添支撐力道，多重因素疊加下，讓8月全國交易量較7月小增6%。

若與去年8月同期相比，陳金萍指出，全國房市交易量年增17%；台北年增19%，新北量增13%，桃園年增11%，新竹縣市成長26%，台中量增30%，台南年增28%，高雄則成長12%。

展望後市，陳金萍表示，國內經濟與就業市場維持穩定、科技出口持續支撐，以及部分自住需求陸續回籠，預期下半年房市交易量可望優於上半年。

陳金萍指出，尤其市場經過一段時間盤整後，部分屋主價格期待逐漸貼近市場，買賣雙方對價格的認知差距縮小，有助於觀望中的首購及換屋族加快決策，帶動整體交易量溫和回升。

不過，陳金萍說明，央行信用管制仍持續，銀行對房貸成數、借款人財務條件及還款能力的審核依舊審慎，短期內房市買氣難以快速放大。因此，市場仍以自用、置產族群為主力，下半年交易量雖有機會優於上半年，但回升幅度仍相對有限。