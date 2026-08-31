中南部暴雨襲擊 住商：8月交易量月減7.5%、年增6.6%

時序來到八月底，住商機構統計旗下加盟店八月份成交件數後發現，八月比起七月交易量減少7.5%，但比去年增加6.6%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，八月份股市延續七月盤整，而房市呈現出「強者恆強」的狀況，雙北市在八月份量增不少，中南部可能因暴雨等問題影響交易，隨著九月份央行理監事會動作將牽動下半年房地產表現。

縱觀各縣市交易狀況呈現北強南弱，但普遍優於去年，八月北市年增10.6%，新北年增23.0%，桃園年減21.3%，台中年增31.0%，台南年增2.8%，高雄年減3.4%，全國年增6.6%。

而與七月相比，北市月增1.6%，新北月增4.0%，桃園月減6.1%，台中月減17.4%，台南月減14.0%，高雄月減18.1%，全台月減7.5%。

徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行表示不會再緊縮政策，但因為股市震盪不已，加上央行理監事會在即，觀望心態恐更濃厚。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響。

中長線來說，賴志昶指出，由於大選在即，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，而民眾最在意的房價，恐怕還是呈現「區間整理、強者恆強」情況。