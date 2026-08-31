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桓鼎樂觀後市營運 預期第3季出貨將優於第2季

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）（5543 ）今年第2季受惠集團核心持續營運事業穩健發展，加上處分中國內銷金屬建材業務之業外利益挹注，帶動稅後淨利歸屬母公司業主達1.1億元，每股盈餘2.36元，較去年同期轉虧為盈，單季獲利更寫下歷史新高，展望後市，桓鼎持審慎樂觀看法，觀察目前整體在手訂單，預期第3季整體出貨規模有機會較第2季成長。

展望2026年第3季，桓鼎持審慎樂觀看法。觀察目前整體在手訂單，旗下電池模組業務在智慧穿戴、儲能系統、低軌衛星等領域保持良好需求，並持續優化整體生產效率及業務接單結構，預期第3季整體出貨規模有機會較第2季成長。

除此之外，歐美地區客戶亦加大金屬建材相關產品拉貨力道，同時深化整合型儲能解決方案布局，加速拓展海外策略夥伴及潛在專案機會，可望進一步增添業務接單表現，並挹注未來營運良好成長動能。

桓鼎強調，集團以整合型儲能解決方案提供者為定位，積極深化全球儲能市場布局，憑藉既有的鋰電池模組研發與製造基礎，進一步串聯EMS能源管理系統開發、EPC工程設計與建置能力，並延伸至EV充電等終端應用及示範案場布局，形成涵蓋電池模組、系統整合、工程施作至場域應用的一條龍服務，建立集團拓展儲能市場的競爭利基。

桓鼎旗下B.E.S.T.儲能牆系統為集團因應分散式儲能需求所發展的重要產品之一，並已透過台灣與荷蘭EV儲充示範案場累積實際運轉經驗及市場驗證，有助於強化桓鼎承接不同場域儲能需求的能力，提升集團拓展國內外儲能市場的整體競爭力。

桓鼎表示，今年第2季起營運正式重返獲利軌道，受惠應用於低軌衛星、智慧穿戴、工業設備及醫療儀器等電池模組出貨成長，加上外銷歐美金屬建材銷售提升及台灣公共工程專案依施作進度認列挹注，除帶動本業獲利能力明顯大幅精進，第2季毛利率達14.85％、營業利益率1.74％及稅後淨利率達15.75％，更是呈現三率三升。

累計桓鼎2026年上半年合併營收達15.92億元，稅後淨利歸屬母公司業主7,557萬元，每股稅後盈餘為1.62元，亦創近四年同期新高表現。

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