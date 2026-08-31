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民宿月影響 中信房屋：8月交易量月減1.6%、年增3.4%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋表示，受到民俗月影響，部分購屋族將看屋及簽約時程順延，使8月全國交易量相較於上月減少1.6%，較去年同期增加約3.4%。中信房屋提供
中信房屋表示，受到民俗月影響，部分購屋族將看屋及簽約時程順延，使8月全國交易量相較於上月減少1.6%，較去年同期增加約3.4%。中信房屋提供

中信房屋統計內部成交件數，8月全國交易量相較於上月減少1.6%，較去年同期增加約3.4%。

進一步觀察8月六都的成交量數據變化，台北市月減8.1%、年減8.3%；新北市月增3.6%、年增5.1%；桃園市月增9.4%、年增8.4%；台中市月減7.6%、年增6%；台南市月減8.5%、年減5.5%；高雄市月減6.1%、年增6.7 %。

中信房屋總經理張世宗指出，8月全國房市交易量呈現「月減年增」，主要受到民俗月影響，部分購屋族將看屋及簽約時程順延，使成交表現略有收斂，但與去年同期相比，全國交易量依然維持正成長，顯見市場基本盤仍在。

進一步觀察六都表現，桃園市以月增9.4%、年增8.4%強勢領跑，新北市亦呈現年月雙增的態勢，以上兩個縣市受惠於軌道經濟、產業建設及精華區人口外溢效應，持續吸引剛性自住買盤進場，買氣自然相對穩健。

張世宗表示，9月份即將登場的央行第3季理監事會議，將是影響後續房市走向的關鍵。隨著不動產貸款集中度逐步下降，以及國銀不動產放款比率降到近16年新低，現行信用管制措施是否具備進一步鬆綁的空間，再度成為市場關注的焦點，若能針對自住及換屋族群適度調整，將有助於降低購屋族的資金壓力，進而釋放潛在的購屋需求，帶動房市回溫。

此外，張世宗指出，選舉與AI產業題材持續發酵，加上股市高檔震盪、操作難度提高，部分投資人可能會產生獲利了結的心態，將資金轉入不動產市場，也可為房市注入一定的支撐力道。整體而言，今年下半年的市場表現可望呈現「穩中求進」的格局。

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