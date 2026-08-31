軌道經濟學發威！台中「三大雙鐵樞紐」出列 磁吸建商搶攻自住客市場

軌道經濟一直以來都是房市不敗話題，其中具備「雙鐵共構」優勢、且緊鄰成熟商圈的重劃區，更成為自住族群購屋首選。根據市調，台中「三大雙鐵樞紐」出列：十三期重劃區大慶站、北台中松竹站生活圈及烏日高鐵特區，在交通與生活機能加持下，磁吸品牌建商搶攻自住客市場。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，交通樞紐是決定區域資產保值與長期發展潛力的關鍵，雙軌系統不僅能倍增跨區通勤動能，更匯聚龐大人流與商業紅利，為區域帶來穩健的自住買盤與房價支撐力。

除了十三期的大慶站點外，北台中的松竹雙鐵共構，與南端的烏日三鐵樞紐，同樣具備強勁優勢。

看準十三期的交通與地段優勢，指標建商相繼卡位。其中，深耕中台灣多年、連年穩居推案前段班的實力派龍頭豐邑集團，展現深厚的土地儲備與精準的戰略眼光，於十三期土庫溪首排推出新案「浩瀚光与玥」。

該案規劃27至30坪2房產品，是區內罕見擁有2,000坪以上的純住宅大基地，搭配25米露天泳池等飯店級公設，憑藉品牌一貫的穩健口碑與高品質規劃，精準吸引高收入醫療菁英與科技自住客群，目前全案均價約69.48萬元。

惠宇建設同樣看準大慶雙鐵站點的發展潛力，於大墩南路軸帶推出「惠宇悅然」，該案基地約880坪，規劃31至48坪2至4房產品，近期一口氣揭露45筆交易，均價突破7字頭，為區域房市挹注強勁撐盤動能。

北台中松竹生活圈的雙鐵熱潮亦同步發酵，松竹站作為北台中最重要的鐵路轉乘交點，向上銜接機捷特區，向內則扣合昌平商圈，強勁機能拉力下推升周邊房市成交表現持續走揚，磁吸鴻邑、鉅虹、富宇相繼卡位。

其中又以「鉅虹R&G」實登表現最為出色，目前已累積67筆交易，近一年均價63.81萬元，最高單價更來到68.42萬元。

擁有百貨題材的「烏日高鐵特區」同樣受到關注，近期吸引不少開發商接連布局，包括櫻花建設以單價97萬元、總價7.93億元購入815.42坪土地，寶佳機構也以單價不低於128萬元、總價約35億元買下2725.46坪用地，刷新高鐵特區的土地單價交易紀錄。

觀察周邊預售新案，「新高鐵」已累積1,110筆交易，銷售約九成，近一年均價58.84萬元，為區域最高均價個案；「大華縱橫」則已累積855筆交易，近一年均價約55.6萬元，表現同樣不俗。

賴志昶進一步說明，建商大手筆重金搶地，以實際行動印證了交通樞紐的長線價值。目前三大交通樞紐重劃區因發展時程與機能成熟度不同，呈現不同的價格梯隊。

十三期因緊鄰成熟商圈、生活機能最為完善，預售屋均價來到65至75萬元。而烏日高鐵特區則在大型商業建設的加持下，後市發展同樣值得期待。

台中雙鐵熱門生活圈一覽。資料來源：內政部實價登錄、樂居、市調