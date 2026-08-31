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黑松迷你柑仔店開張！跨足盲盒收藏攜手 7-ELEVEN 加價購

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
集滿四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，即可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。黑松／提供
集滿四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，即可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。黑松／提供

黑松加碼布局品牌周邊與收藏市場，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」，將60年代柑仔店場景縮小重現，復刻小冰箱、箱型電視、剉冰機、彈珠台及黑松汽水玻璃瓶等經典元素，共推出四款微場景。黑松表示，9月2日至29日於7-ELEVEN購買指定黑松商品任兩件，加價299元即可獲得一款盲盒。

黑松此次將品牌經典元素結合近年盛行的盲盒與微縮收藏玩法，四款場景各自呈現不同的柑仔店日常，並加入FIN水寶、茶花水豚兩款角色。每款盲盒均附微縮零件，消費者可自行組裝及搭配，集滿四款後可組合成完整的「黑松柑仔店」。

四款場景分別為「童玩與糖果區」、「經典雜貨櫃台」、「涼水補貨區」及「懷舊剉冰機／彈珠台」。其中「童玩與糖果區」以復古小豬撲滿、糖果罐及抽抽樂等元素呈現；「經典雜貨櫃台」則加入箱型電視機及黑松瓶蓋招牌，重現早期柑仔店的生活場景。

「涼水補貨區」以60年代黑松小冰箱、汽水玻璃瓶及復古電風扇為主題，呈現早期柑仔店販售飲料的場景；「懷舊剉冰機／彈珠台」則將可轉動剉冰機及彈珠台納入設計，重現兒時放學後吃冰、玩遊戲的記憶。

值得一提的是，盲盒中的「黑松瓶蓋招牌」可拆卸使用，除了作為場景零件，也能轉作造型磁鐵，增加收藏及實用性。四款微場景除可單獨展示，也能透過不同零件及角色組合，延伸個人化的收藏玩法。

黑松表示，此次以台灣人熟悉的柑仔店為主題，透過微縮場景重新詮釋品牌經典元素，將飲料品牌與生活記憶、收藏商品結合。活動期間消費者於7-ELEVEN購買指定黑松品項任兩件，加價299元即可兌換一款「黑松柑仔店微場景盲盒」，四款商品限量推出，實際兌換及供貨情形依各門市為準。

黑松將熟悉的柑仔店縮小重現，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」。黑松／提供
黑松將熟悉的柑仔店縮小重現，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」。黑松／提供

共有四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，集滿可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。黑松／提供
共有四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，集滿可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。黑松／提供

「涼水補貨區」復刻60年代的黑松小冰箱、黑松汽水玻璃瓶及復古電風扇。黑松／提供
「涼水補貨區」復刻60年代的黑松小冰箱、黑松汽水玻璃瓶及復古電風扇。黑松／提供

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