國旅補助9月1日上路！綠舞加碼平日免加價 每人不到1,900元

2026年國旅補助9月1日正式上路，飯店業者搶搭補助商機。宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「假期出走中」一泊二食住房專案，雙人客房首晚補助後4,890元起，四人房補助後7,590元起，換算每人不到1,900元；連住兩晚最高可折抵2,000元，並加碼平日免加價、贈送雙人下午茶，搶攻秋季平日旅遊市場。

綠舞表示，即日起至9月30日前訂房、10月31日前入住，周一至周四可享旺日免加價，並加贈「黑 RURU CAFÉ」雙人下午茶。旅客完成「平日住宿獎助」登錄後，還可取得點數，兌換園區指定商品及體驗。

此次住房專案提供雙人及四人房型，其中玥雙人客房首晚補助後4,890元起，嵐四人客房首晚補助後7,590元起，後者換算每人不到1,900元。專案並包含自助早餐及園區體驗，鎖定情侶、好友及親子家庭客群。

在體驗內容方面，住客可從四項經典體驗中擇一，包括換穿日式浴衣遊園、前往「黑 RURU CAFÉ」或「擼 LALA Sweets」與笑笑羊、貓店長互動並享用下午茶，以及「Sasa Play灑畫」體驗等；專案另包含「卡比巴拉躍湖號」滑索，旅客也可使用風呂浴場、戶外景觀游泳池，晚間則提供住客限定免費宵夜。

配合此次國旅補助，綠舞也加入「遊樂園留宿」活動。旅客完成「平日住宿獎助」折抵並依規定登錄後，可取得相應樂園點數，用於兌換日式主題園區商品及體驗。

依兌換方案，70點可換50元折抵券，500點可兌換「350卡比冒險套票」，600點可兌換「399 DIY自由配」，900點則可兌換「599樂遊趣」，藉由住宿補助結合園區消費及體驗，進一步搶攻平日國旅商機。