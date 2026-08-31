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高雄翰品酒店持續創新 「翰你一起呷辦桌」一個人也能品嚐大桌菜美食

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄翰品酒店持續創新，「翰你一起呷辦桌」一個人也能品嚐大桌菜美食。記者林政鋒／攝影
高雄翰品酒店持續創新，「翰你一起呷辦桌」一個人也能品嚐大桌菜美食。記者林政鋒／攝影

高雄翰品酒店持續創新，舉辦「開桌啦！翰你一起呷辦桌！」活動，打破傳統辦桌要湊滿一桌才能開席的形式，推出單人體驗，讓一個人也能報名赴宴，由飯店安排併桌，與來自不同地方的賓客同桌共享佳餚，在熱鬧的圓桌上重新感受台灣人熟悉的辦桌文化。

活動由高雄翰品酒店雙主廚聯手獻藝，將傳統辦桌精神融入現代料理手法，一席端上12道宴席料理，從迎賓菜、海味、羹湯、米糕到澎湃主菜，再以甜點與冰淇淋收尾，呈現台灣宴席文化一道接一道、好料不間斷的豐盛特色。

12道料理包括「花好月全圓」、「龍蝦壽司禮盒」、「烏魚子雙味迎賓杯」、「鮑魚檸檬愛玉啫喱」、「辦桌二路羹」、「阿舍糖醋海大蝦」、「懷舊櫻花蝦米糕雙拚手作八寶丸」、「魷魚螺肉蒜」、「客家酸菜肉片蒸龍虎斑」、「炙烤戰斧豬排佐時蔬」、「米其林三星豆腐奶」及「哈根達斯冰淇淋」，以熟悉的台灣味為基礎，結合現代餐飲手藝，讓賓客從味蕾感受辦桌文化的豐盛與變化。

高雄翰品酒店表示，辦桌從來不只是吃一桌好料，更是台灣人的生活記憶。婚宴喜慶、彌月、入厝、親友團聚，一張圓桌總能把原本不認識的人聚在一起。

此次活動特別設計單人報名與併桌機制，讓「一個人吃辦桌」成為活動最大亮點之一。參加者不需要煩惱找不到人湊桌，只要一個人報名，就能自在赴宴，在圓桌上與陌生人分享料理、聊天交流，體驗台灣辦桌最珍貴的「人情味」。

高雄翰品酒店指出，今年還將再推出一場辦桌活動，延續「一個人也能吃辦桌」的創意概念，並將加入更多不同的台灣飲食文化與宴席元素。

高雄翰品酒店持續創新，「翰你一起呷辦桌」一個人也能品嚐大桌菜美食。記者林政鋒／攝影
高雄翰品酒店持續創新，「翰你一起呷辦桌」一個人也能品嚐大桌菜美食。記者林政鋒／攝影

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