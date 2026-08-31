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Taiwan PASS 雙省方案明起開賣 5折或送1,500元住宿券二選一

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為刺激平日國旅消費，交通部觀光署推出「觀光雙輪驅動方案—平日國旅優惠」，其中「Taiwan PASS雙省方案」將於9月1日上午10時起開放限量販售，國人購買「Taiwan PASS台鐵版」可選擇原價5折優惠，或以原價購買並獲贈1,500元平日住宿抵用券，透過交通與住宿雙重優惠，鼓勵旅客從一日快閃轉向跨縣市深度旅遊。

觀光署表示，Taiwan PASS台鐵版整合台鐵3日周遊券、4大都會捷運任選1項，以及15項景區接駁任選1項，串聯鐵路、城市捷運及景區接駁等交通運具，適合以大眾運輸進行跨縣市旅遊的民眾。

此次雙省方案提供兩種選擇，其中「省票價」方案限量2萬4,000套，成人票原價2,500元、優惠價1,250元，孩童及敬老票則由1,700元降至850元；另一項「省住宿」方案則限量2萬套，民眾以原價購買Taiwan PASS台鐵版，即可獲贈1,500元平日住宿抵用券，讓旅客可依旅遊需求選擇交通或住宿優惠。

觀光署指出，為協助旅客善用Taiwan PASS，特別規劃「北宜漫遊×山海雙城行」、「臺中都會藝文×日月潭水色漫遊」及「南臺灣山海森呼吸」三條推薦路線，分別串聯台北、宜蘭、台中、日月潭、高雄、嘉義及阿里山等地，示範如何透過台鐵、捷運及景區接駁，降低自行開車的交通負擔，延伸旅遊停留時間。

其中，北宜路線可結合台北城市景點與宜蘭溫泉、地方文化；中部路線則從臺中都會藝文景點一路延伸至日月潭；南臺灣路線則串聯高雄港灣、嘉義及阿里山，讓旅客一次體驗城市、山林與地方文化。

觀光署表示，「Taiwan PASS雙省方案」活動期間自9月1日上午10時起至12月31日止，數量有限、售完為止，販售通路包括Klook、KKday、ibon、FamiTicket、雄獅旅遊、易遊網及Trip.com等7大指定通路。

此次優惠適用於持有中華民國身分證的自由行旅客。購買後須於12月31日前下載Taiwan PASS APP，並輸入85開頭序號開通；Taiwan PASS台鐵版開通後，須於365天內兌換各項產品內容。至於1,500元平日住宿抵用券，則須於今年12月31日前使用完畢。

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