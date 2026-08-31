台船環海首次加入海員新星培育計畫 9月1日起開放報名

為吸引青年投入航運產業、培育新世代海員人才，交通部航港局自2022年起推動「海員新星培育計畫」，結合航商、海事校院及社福團體等多方資源，提供有志投入海員工作的學子，從就學、培訓到就業的完整支持，協助青年安心求學、順利接軌產業，為我國航運業持續培育優質海員人才。

115年度「海員新星培育計畫」第2階段於9月1日至9月30日開放報名，本次特別迎來新夥伴台船環海風電工程公司首度加入計畫，提供學生獎助名額及職涯發展機會，共同投入我國海事人才培育行列，擴大產業參與力量。航港局感謝台船環海及長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、建華海運等合作航商響應人才培育政策，為青年學子更多元的職涯發展選擇，也為我國航運產業提前培育優質海事人才。

本計畫凡符合資格之航海、輪機相關科系學生，均可透過「船員智慧服務平臺」線上申請，或以紙本方式提出報名。經合作航商甄選錄取後，將提供學生就學期間獎助支持，並銜接畢業後之船上實習及就業機會，讓青年從校園出發，逐步累積海上實務經驗，開啟專業海員職涯。

航港局表示，海員是支撐航運產業發展的重要專業人力，面對海事人才培育及產業人力需求，將持續結合政府、產業、學校及社會各界資源，擴大青年投入海員職涯的支持力量，建立從校園學習、專業訓練到就業發展的完整培育生態系。

115年度「海員新星培育計畫」第2階段現正開放報名，航港局誠摯邀請對海員職涯有興趣、對海洋及航運產業懷抱熱情的青年學子，把握機會加入海員新星行列，與產業夥伴一同揚帆啟航，探索屬於自己的藍色職涯。