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搭電商順風車 天逸集團完成與沃爾瑪全球電商系統對接

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸集團與沃爾瑪全球電商合作，透過系統串接及數位化技術，將跨境供應鏈金融推向數位智慧化、自動化的新階段。圖／天逸集團提供
天逸集團與沃爾瑪全球電商合作，透過系統串接及數位化技術，將跨境供應鏈金融推向數位智慧化、自動化的新階段。圖／天逸集團提供

全球電商市場持續成長，企業透過跨境電商拓展海外市場的腳步加快，備貨、物流、廣告投放及資金週轉等需求也同步增加，天逸集團進一步深化與沃爾瑪全球電商合作，透過系統串接及數位化技術，將跨境供應鏈金融推向數位智慧化、自動化的新階段。

沃爾瑪為全球大型零售企業之一，近年積極發展線上零售及第三方電商平台業務，持續擴大Marketplace生態，吸引全球賣家進駐。對積極布局北美及全球市場的中國跨境企業而言，沃爾瑪全球電商已成為重要的海外銷售通路。

天逸集團表示，跨境賣家在不同發展階段面臨不同的資金需求，從商品採購、廣告推廣，到海外倉儲、物流及旺季備貨，都需要更靈活且高效率的資金支持，因此跨境金融服務不能只提供單一融資產品，更需要結合平台交易數據與實際營運場景，提供客製化的金融解決方案。

天逸集團表示，集團深耕跨境貿易融資近30年，目前業務涵蓋全球223個國家和地區，累計服務超過十萬家實體外貿與電商企業，近年也積極布局電商金融，透過自主研發的「天逸電商寶」一站式電商融資服務平台，以及天e貿、天e貸、天e卡三大核心產品，為跨境賣家提供融資，並延伸至廣告投放、海外倉儲及跨境物流等配套服務。

天逸集團表示，目前已完成與沃爾瑪全球電商、亞馬遜、TikTok Shop、美客多等全球主流跨境電商平台的系統串接，逐步建立涵蓋主要海外市場的跨境電商服務生態。

天逸集團表示，未來將持續深化與沃爾瑪全球電商的合作，運用數位技術提升融資效率與服務體驗，並依據出海企業不同市場及發展階段的需求，打造更貼近實際經營場景的智慧金融解決方案，協助跨境賣家更高效、穩健地拓展全球市場。

跨境電商

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